L’UQTR connaît une augmentation des inscriptions aux cycles supérieurs

L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) enregistre une croissance de sa population étudiante aux deuxième (+ 3,79 %) et troisième (+ 5,42 %) cycles, en ce trimestre d’automne.



Cette excellente performance aux cycles supérieurs permet à l’Université, malgré une légère baisse au premier cycle (- 0,76 %), d’afficher un nombre total d’étudiants (14 191) équivalant à celui de l’automne dernier (14 187), à la date limite d’abandon de cours avec annulation des droits de scolarité.



« Depuis deux ans, l’UQTR maintient son nombre d’inscriptions au trimestre d’automne, ce qui constitue une bonne nouvelle qui va à l’encontre des prévisions de fréquentation plutôt pessimistes pour les universités québécoises. Ce résultat indique que l’UQTR conserve son pouvoir d’attraction et continue de séduire les étudiants, notamment par des programmes distinctifs, une expérience universitaire conviviale et enrichissante ainsi qu’un coût de la vie abordable. Forts de ces arguments et de nouveaux projets, nous sommes déjà en mode recrutement pour l’an prochain, afin d’accroître notre effectif étudiant », de commenter M. Daniel McMahon, recteur de l’UQTR.



Pour le présent trimestre, l’UQTR profite d’une hausse de 1,58 % du nombre d’étudiants à temps complet (8 699), tandis que les étudiants à temps partiel (5 492) se font un peu moins nombreux (- 2,33 %) que l’an dernier. L’Université connaît aussi une augmentation (+ 0,21 %) des nouveaux étudiants (inscrits pour la première fois à l’UQTR) ainsi qu’une croissance de 0,48 % de ses crédits d’inscription (liés au financement de l’établissement).



« Parmi les domaines d’études attirant particulièrement les étudiants, mentionnons l’administration, les sciences humaines, l’éducation et les sciences de la santé », rapporte Mme Diane Picard, registraire de l’Université.



En ce qui concerne les étudiants internationaux (détenteurs d’un visa), l’UQTR affiche une augmentation de 7,52 % (par rapport à l’automne précédent), avec 758 inscriptions. « Ces étudiants proviennent d’une cinquantaine de pays. Ils arrivent principalement de la France, de la Chine, du Cameroun, du Maroc, de la Tunisie et du Sénégal », souligne Mme Picard.



Campus de l’UQTR à Drummondville

Le nouveau campus de l’UQTR à Drummondville accueille, ce trimestre, 782 étudiants. Il s’agit d’une progression de 30 % par rapport à l’automne 2015. Parmi ces étudiants, 295 sont inscrits pour la première fois à l’UQTR.



Prochaine Journée portes ouvertes

Notons que l’UQTR ouvrira les installations de son campus trifluvien aux futurs étudiants et visiteurs le samedi 5 novembre prochain, de 11 h à 16 h, lors d’une Journée portes ouvertes . Cette activité vise à faire découvrir les multiples facettes de la formation et de la vie universitaire à l’UQTR.