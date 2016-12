L’UQTR convie ses diplômés des années 1975 à 1977 à des Retrouvailles institutionnelles

Le samedi 22 octobre prochain, l’Université du Québec à TroisRivières (UQTR) invite ses diplômés des années 1975 à 1977 à se rencontrer et fraterniser, sur le campus trifluvien, à l’occasion de Retrouvailles institutionnelles.



Cette invitation vise un groupe de 2800 diplômés, provenant d’une centaine de programmes d’études. C’est la deuxième fois que l’Université organise des Retrouvailles institutionnelles, tenues dorénavant chaque année pour différentes cohortes de diplômés.



L’événement commencera en début d’après-midi, par une visite guidée optionnelle du campus. Un grand rassemblement festif aura ensuite lieu au pavillon Nérée-Beauchemin, permettant aux participants de rencontrer leurs anciens collègues. Les conjoints des diplômés sont également conviés à ces activités.



Les Retrouvailles institutionnelles 1975-1977 se tiendront sous la présidence d’honneur de Richard Béliveau, docteur en biochimie et diplômé (1976) du baccalauréat en biologie de l’UQTR. Bien connu pour ses publications sur l’alimentation et le cancer, M. Béliveau est aujourd’hui directeur scientifique de la Chaire en prévention et traitement du cancer de l’Université du Québec à Montréal.



« C’est à l’UQTR que j’ai eu mon premier contact avec la science de haut niveau. L'originalité des recherches et les compétences des professeurs que j’y ai côtoyés ont joué un rôle déterminant pour ma carrière de chercheur. Je me considère privilégié d’avoir pu bénéficier d’un environnement scientifique d’aussi grande qualité », souligne M. Béliveau, qui a reçu en 2007 un prix Pythagore (catégorie sciences de la santé), remis aux diplômés d’exception de l’UQTR.



Pour participer aux Retrouvailles institutionnelles 1975-1977, ou pour de plus amples renseignements (description, déroulement, photos de l’an dernier, etc.) au sujet de l’événement, il suffit de consulter le www.uqtr.ca/retrouvaillesUQTR. Il est également possible de joindre le Bureau des diplômés de l’UQTR par courriel (diplome@uqtr.ca) ou par téléphone au 819 376-5151 (sans frais : 1 800 365-0922, poste 5151).



Rappelons que l’UQTR compte actuellement dans ses rangs au-delà de 73 700 diplômés, pour un total de plus de 91 000 diplômes émis, aux trois cycles d’études. –