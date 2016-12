Près de 700 000 $ pour 13 chercheurs de l’UQTR

L’excellence et le dynamisme des chercheurs de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) ont été soulignés par le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) du Canada, qui a récemment confirmé l’attribution de treize nouveaux octrois, totalisant 691 128$.

Six des sommes versées à l’UQTR sont issues du concours Subvention de développement Savoir, une initiative du CRSH qui vise à appuyer les étapes initiales de la recherche en finançant des projets de développement de la recherche à court terme. L’aide financière apportée à ces projets, tous d’une durée de deux ans, varie de 49 000 $ à 75 000 $.

Les professeurs suivants ont été soutenus par le programme de Subvention de développement Savoir du CRSH : Mathilde Barraband (lettres et communication sociale), Noémie Carbonneau (psychologie), Frank Crispino (chimie, biochimie et physique), Christian Dumais (sciences de l’éducation), Diane Gagné (gestion des ressources humaines) et Bruce Maxwell (sciences de l’éducation).

La professeure Josée St-Pierre (finance et économique) s’est également illustrée en se voyant accorder une subvention de Développement de partenariat, soit la somme de 200 000 $ répartie sur trois ans. Le CRSH a par ailleurs soutenu financièrement les professeures Carmen Dionne (psychoéducation) et Nadia Rousseau (sciences de l’éducation), les invitant du coup à poursuivre le long processus vers l’obtention d’une subvention de Partenariat qui pourrait leur rapporter jusqu’à 2,5 millions de dollars chacune.

L’UQTR s’est également démarquée au programme Connexion, dont les subventions appuient des événements et des activités de rayonnement à court terme ciblant des initiatives de mobilisation des connaissances. Les professeures Corina Borri-Anadon (sciences de l’éducation), Marty Laforest (lettres et communication sociale) et Maryse Paquin (sciences humaines) ont ainsi tiré leur épingle du jeu en obtenant une subvention variant de 7 000 $ à près de 25 000 $. Le professeur Pierre-Yves Therriault (ergothérapie) s’est de son côté prévalu d’une subvention de Synthèse des connaissances d’une valeur de 25 000 $.



320 000$ pour les étudiants de cycles supérieurs

En plus des professeurs, dix étudiants de maîtrise et cinq étudiants de doctorat ont reçu une aide financière du CRSH. Ainsi, Édith Allard, Marilyne Boisvert et Katryne Ouellet des sciences de l’éducation, Iris Bourgault Bouthillier, Kathryne Guérin et Laurence Pépin-Beauchemin de psychoéducation, Renaud Jutras et Audrée Teasdale Dubé de psychologie de même que Marie-Odile Richard en lettres et Camille Trudel en études québécoises se sont vus octroyer des bourses de maîtrise d’une valeur de 17 500$ pour une durée d’une année.



Du côté des doctorants, Kassandre Bastarache en lettres, Stéphane Labbé et Jessica Rioux-Turcotte en lettres – concentration communication sociale ainsi que Colombe Lemire de psychoéducation et Olivia Monfette des sciences de l’éducation ont reçu des bourses allant de 20 000$ à 35 000$, réparties sur deux ou trois ans.

Mentionnons que les excellentes candidatures présentées ont permis à l’UQTR d’obtenir les 10 bourses auxquelles l’institution avait droit et que cinq des six bourses de doctorat disponibles ont trouvé preneurs. Trois candidatures ont également été considérées comme exceptionnelles par les membres du jury.

Comme le souligne Sébastien Charles, doyen de la recherche et de la création, « cette reconnaissance externe démontre indéniablement la valeur des travaux réalisés à l’UQTR, et permet d’offrir à nos professeurs et à nos étudiants un soutien essentiel à la poursuite de leurs recherches. Je tiens à féliciter chaleureusement tous les récipiendaires pour leurs efforts et la détermination sans faille dont ils ont fait preuve, car le monde de la recherche est de nos jours extrêmement compétitif et exigeant, mais ô combien stimulant également, comme en témoignent la qualité et la pertinence des travaux qui se mènent à l’UQTR ».