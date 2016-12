Profiter des vacances en apprenant le métier d’ingénieur

L’École d’ingénierie de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) et le Conseil du loisir scientifique Mauricie, Centre-du-Québec ont accueilli cette semaine une quinzaine d’ingénieurs en herbe qui ont participé au programme Ingénie-eux du camp d’été Génitrucs.

Pendant que la plupart des jeunes de 10 à 15 ans ont choisi des camps d’été traditionnels, les participants au programme Ingénie-eux ont pu s’initier au métier d’ingénieur en prenant part à divers ateliers en lien avec le génie chimique, le génie électrique, le génie industriel et le génie mécanique. Le camp leur a permis de mettre en application certaines théories du métier et, pour certains apprenants, de faire naître le désir de se diriger vers une formation et une carrière dans ce domaine.

«Les jeunes sont très allumés et nous ont surpris à plusieurs occasions en partageant certaines notions d’ingénieurs. Le but du camp est d’éveiller un intérêt pour l’ingénierie, mais surtout pour la science en général. Dès le secondaire, les élèves choisissent de prendre ou non un profil en science. Si nous parvenons à susciter cet intérêt pour la science, ça pourra peut-être les mener à une carrière dans ce domaine», explique Mme Hélène Milette, ingénieure au Département de génie industriel.

C’était la première année que l’École d’ingénierie de l’UQTR s’associait avec le Conseil du loisir scientifique Mauricie, Centre-du-Québec pour la mise en place d’un camp estival destiné à l’initiation au métier d’ingénieur. Les participants ont profité des installations et laboratoires de l’École d’ingénierie en plus des conseils et enseignements de professeurs et ingénieurs durant les ateliers.

Il reste encore quelques places disponibles pour les jeunes qui aimeraient participer à des semaines de vacances scientifiques au cours de l’été. La programmation complète est disponible au www.clsmcq.com/genitrucs.



Sur la photo:

L’équipe formée de Gabriel Marleau-Lacroix, Alexis Diamond, Olivier Lambert, Antoine Chaput et Rémi Mangeau a obtenu le meilleur résultat lors de l’atelier en génie industriel où les participants devaient optimiser le travail d’une ligne de montage. Sur la photo, on les voit en compagnie de membres de l’École d’ingénierie soit Pascal Forget (professeur), François Cossette (technicien en travaux pratiques) et Hélène Milette (ingénieure).