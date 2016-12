M. Denis Deschênes nommé directeur du Service des technologies de l’information de l’UQTR

Les membres du comité exécutif de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) ont entériné aujourd’hui la nomination de M. Denis Deschênes à titre de directeur du Service des technologies de l’information. Celui-ci entrera officiellement en fonction le 22 août prochain.

M. Deschênes détient un baccalauréat en administration des affaires avec option système d’information de l’Université du Québec à Montréal. Il occupait depuis 2009 le poste de directeur du Service des technologies de l’information à l’Université du Québec à Rimouski, où il avait également occupé le poste de directeur adjoint de ce même Service de 2007 à 2009.

Sous l’autorité du vice-recteur à l’administration et aux finances, le directeur du Service des technologies de l’information est responsable de la prestation des services à l’enseignement et à la recherche ainsi qu’à l’administration en matière de technologie de l’information. Conjointement avec le directeur adjoint, il est responsable du développement des systèmes d’information et du soutien pédagogique. Avec l’appui de son directeur adjoint, il vise l’adéquation optimale des services offerts avec les besoins des usagers des secteurs académique et administratif. Il gère les ressources humaines, informationnelles, financières et matérielles sous sa responsabilité et assure une veille technologique.

« Nous sommes très heureux de l’arrivée de M. Deschênes parmi notre équipe de direction. Sa formation en informatique, ses expériences professionnelles diverses et ses connaissances des milieux académique et universitaire seront assurément mises à contribution au sein de l’Université », affirme le recteur de l’UQTR, M. Daniel McMahon.