Près de 2 M$ pour la recherche à l’UQTR

Le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) du Canada reconnaît l’excellence de la recherche effectuée à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)

en octroyant 19 bourses et subventions totalisant la somme de 1 784 000 $.

Parmi les récipiendaires, 12 chercheurs recevront une aide financière du Programme de subventions à la découverte du CRSNG. Réparties au cours des cinq prochaines années, ces subventions variant entre 110 000 $ et 145 000 $ sont remises pour la réalisation de projets créatifs et innovants. Au Département des sciences de l’environnement, Vincent Maire, Raphaël Proulx et Diane Saint-Laurent ont vu leur demande acceptée. La liste des récipiendaires de subvention comprend également Adel Badri ainsi que David Lupien St-Pierre du Département de génie industriel, Pierre Bénard du Département de chimie, biochimie et physique, Monique Cadrin du Département de biologie médicale, Bruno Chabot du Département de génie chimique, Stéphane Sobczak du Département d’anatomie, Heidar-Ali Tajmir-Riahi du Groupe de recherche en biologie végétale, de même que Lofti Toubal et Jean-Christophe Cuillière du Département de génie mécanique.

Les professeurs Ismaël Biskri (Département de mathématiques et d'informatique), Benoît Brisson

(Département de psychologie) et André Lajeunesse (Département de chimie, biochimie et physique) bénéficieront également d’un soutien financier sur deux ans du Programme de subventions à la découverte axées sur le développement (SDD). Le principal objectif de cette subvention consiste à promouvoir et maintenir une base de recherche diversifiée et de haute qualité dans les universités canadiennes.

Plus de 250 000 $ en bourses

En plus des subventions, le CRSNG a remis 259 000 $ en bourses à trois étudiants inscrits au doctorat. Louis Desrochers (Département des sciences de l’environnement), France-Hélène Joncas (Département de biologie médicale) et Guillaume Nourry (Département de génie chimique) recevront chacun une aide financière annuelle de 21 000 $ au cours des trois prochaines années.

Un fonds de 70 000 $ a également été octroyé afin de soutenir le travail de quatre étudiants au fort

potentiel, inscrits à la maîtrise. Pamela Casault (Département de chimie, biochimie et physique), Caroline Beaulieu (Département des sciences de l’environnement), Adil Belaissaoui (Département de génie électrique et génie informatique) et Catherine Béliveau (Département de mathématiques et informatique) peuvent ainsi compter chacun sur une bourse de 17 500 $.

« L’obtention de ces bourses et subventions par nos chercheurs démontre clairement la qualité des

travaux réalisés à l’UQTR. Tant les chercheurs établis que ceux en développement de carrière tirent leur épingle du jeu, permettant à la fois l’approfondissement de certaines problématiques et l’essor de nouvelles programmations. Je tiens sincèrement à féliciter l’ensemble des professeurs de même que les étudiants de cycles supérieurs ayant obtenu ces bourses pour leurs efforts et la qualité de leurs travaux », souligne M. Robert W. Mantha, vice-recteur à la recherche et au développement et vice-recteur intérimaire aux études et à la formation.