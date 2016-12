Mme Francine Ruest Jutras réélue à la présidence du conseil d’administration de l’UQTR

Les membres du conseil d’administration de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), réunis hier en séance ordinaire, ont réélu Mme Francine Ruest Jutras à la présidence du conseil d’administration. Siégeant au conseil d’administration de l’UQTR depuis décembre 2013 à titre de représentante socioéconomique, Mme Ruest Jutras se voit de nouveau confier la présidence du conseil pour un mandat renouvelable d’un an.

« Je salue la réélection de Mme Ruest Jutras et lui souhaite le meilleur des succès lors de ce second mandat, qui sera marqué dans la continuité par la rigueur et l’intégrité de cette dirigeante d’expérience », souligne M. Daniel McMahon, recteur de l’UQTR.

Première femme élue à la présidence de l’Union des municipalités du Québec (2002 à 2004), Mme Ruest Jutras a été mairesse de Drummondville pendant 26 ans (1987 à 2013), après avoir siégé comme conseillère municipale pendant quatre ans. Elle a aussi occupé les postes de préfète de la MRC de Drummond et de présidente de la Société de développement économique de Drummondville.

En 2013, l’Union des municipalités du Québec a créé le prix Francine-Ruest-Jutras, visant à reconnaître l’excellence et le leadership des femmes sur la scène politique municipale et dans la gouvernance locale.

Renouvellement à la vice-présidence

Les membres du conseil d’administration de l’UQTR ont également reconduit le mandat de Me Annie Pagé à la vice-présidence. Me Pagé assume cette fonction depuis juin 2013. Elle se voit confier un nouveau mandat renouvelable d’un an. Directrice des services juridiques et conseillère en relations de travail à la Ville de Shawinigan, Me Pagé siège au conseil d’administration de l’UQTR depuis décembre 2011 à titre de représentante socioéconomique.