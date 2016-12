Classe en résidence : le bonheur est à l’école!

Avec la fin de l’année scolaire s’achève la cinquième édition de la Classe en résidence de l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières.

Présentée par Marmen, la cinquième édition de la Classe en résidence de l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières s’est déroulée à l’école Jean-XXII de Saint-Wenceslas. Au cours des derniers mois, Jacques Lacombe et les musiciens de l’OSTR y ont côtoyé de jeunes élèves de 5e et de 6e année passionnés de musique qui travaillent avec acharnement à perfectionner leur art, notamment, au sein de l’Harmonie La Riveraine. Ces efforts ont été couronnés par le premier prix dans la catégorie junior F concentration 2 remporté par cet ensemble lors du Festival des harmonies et orchestres symphoniques du Québec tenu au mois de mai dernier à Sherbrooke.

Visant la persévérance scolaire par l’apprentissage de la musique, la Classe en résidence repose sur le parrainage entre les élèves et des musiciens de l’OSTR. Ce projet a pris forme au fil des ateliers et des classes de maître donnés par l’OSTR, et il s’est poursuivi avec la correspondance électronique échangée avec les parrains, avant de culminer avec la visite à l’une des répétitions de l’OSTR à l’Amphithéâtre Cogeco et au concert Le requiem de Mozart à la salle Thompson. En levée de rideau de ce concert, les élèves ont interprété Les amours, les travaux de Gilles Vigneault devant plus de 1000 spectateurs (voyez l’enregistrement vidéo de cette prestation ici).

Le projet Classe en résidence est venu enrichir le programme de musique offert depuis dix ans par cette école primaire située en milieu défavorisé, qui est également l’hôte de l’Harmonie La Riveraine. Cette école a déjà participé à ce projet pour une première fois en 2013.

L’Orchestre symphonique de Trois-Rivières remercie les dirigeants de Marmen qui appuient la Classe en résidence pour une troisième année consécutive, la Commission scolaire de la Riveraine, ainsi que la directrice et les enseignantes de l’école Jean-XXIII : Nathalie Caron, Francine Lafond, Rachel Lavallée et Léonie Deschênes. L’OSTR souligne la participation enthousiaste de ses musiciens, tout particulièrement de Marie-Josée Arpin, Renée-Claude Perreault, Ana Drobac, François Toutant, David Gélinas, André Godbout, Sébastien Côté et François St-Jean, ainsi que de Jean Marois, président de Gestion en coulisse, de Claire-Émilie Calvert et de Denis Morneau, responsables du projet.

L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE TROIS-RIVIÈRES

Fondé en 1978, l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières est maintenant dirigé par Jacques Lacombe, chef d’orchestre de réputation internationale. Formé de 54 musiciens professionnels, l’OSTR se distingue par la qualité de sa programmation qui fait une place importante aux chefs-d’oeuvre du grand répertoire, aux créations et aux solistes de renom, en plus de développer des initiatives pour les élèves et les jeunes musiciens de la région. Au nombre des récentes distinctions, mentionnons le prix Initiative culturelle de l'année (2015), le prix Félix Album de l'année - classique / vocal 2014, le prix Juno 2014 Classical Album of the Year: Vocal or Choral Performance, le prix Arts de la scène Louis-Philippe-Poisson (2014), le prix Opus Concert de l’année – régions, reçu deux années consécutives (2012 et 2013), le prix Initiative culturelle de l’année (2013) ainsi que deux disques d’or.

L’Orchestre symphonique de Trois-Rivières reçoit, cette saison, l’appui de nombreuses entreprises privées, dont Cogeco, Hydro-Québec, Canimex, le Port de Trois-Rivières, Marmen, le Groupe Somavrac et Absolu, ainsi que de plusieurs organismes régionaux et gouvernementaux, dont le Conseil des arts et des lettres du Québec, la Ville de Trois-Rivières et le Conseil des Arts du Canada.

Pour toute information additionnelle, contactez l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières au 819 373-5340. Consultez également le site Internet de l’OSTR au www.ostr.ca et sa page Facebook.