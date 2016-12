Résilience: 500 congressistes attendus à l'UQTR

Après Paris (France) et Timisoara (Roumanie), c’est à Trois-Rivières, sur le campus de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), que se tiendra le 3e Congrès mondial sur la résilience où sont attendus environ 500 participants, du 22 au 24 août prochain.



Organisé par l’UQTR en collaboration avec l’Association internationale pour la promotion et la diffusion de la recherche sur la résilience (Resilio), le congrès aura pour thème Résilience et culture.

Comme l’objectif de l’événement est l’intégration de la pratique en résilience avec la recherche, les communications seront grandement orientées sur l'état de la recherche sur ce sujet dans le monde. D’ailleurs, c’est en raison du dynamisme de la recherche de l’UQTR sur la résilience que l’événement sera tenu pour une première fois en Amérique du Nord.



La résilience est cette capacité qu’ont les individus et les groupes à surmonter l’adversité et les traumatismes. Au cours des cinquante dernières années, l'intérêt des scientifiques, des praticiens et du public pour le concept de résilience appliqué dans de nombreux domaines n'a cessé d'augmenter.



Mme Colette Jourdan-Ionescu, professeure au Département de psychologie de l’UQTR et organisatrice de ce congrès international, est actuellement disponible afin d’accorder une entrevue sur le sujet. Pour la joindre, composez le 819-376-5011, poste 3550 ou le Colette.Jourdan@uqtr.ca.