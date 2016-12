L’UQTR célèbre la réussite de ses finissants

Ces vendredi et samedi, l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) célèbrera la collation des grades de ses étudiants diplômés de la dernière année, au Centre de l’activité physique et sportive (CAPS) Léopold-Gagnon.

L’événement réunira près de 1140 diplômés, accompagnés de quelque 3500 parents et amis. Quatre cérémonies distinctes – deux vendredi et deux samedi – se dérouleront en présence de nombreux dignitaires et professeurs. Au total, l’UQTR soulignera l’attribution de 916 baccalauréats, 45 doctorats de premier cycle, 134 maîtrises et 42 doctorats.

Les finissants qui participeront à ces cérémonies de remise de diplômes figurent au nombre des 2575 personnes ayant terminé leurs études avec succès à l’UQTR, depuis la précédente collation des grades (juin 2015). L’Université compte maintenant dans ses rangs 73 713 diplômés, pour un total de plus de 91 000 diplômes émis aux trois cycles d’études depuis sa fondation en 1969.

« Nous félicitons chaleureusement tous nos finissants qui, grâce à leur travail et leur persévérance, peuvent se joindre aujourd’hui à la grande famille des diplômés de l’UQTR. Nous leur souhaitons le meilleur des succès pour la suite de leur parcours, sachant qu’ils agiront en bons ambassadeurs pour notre université et qu’ils feront profiter notre société du savoir acquis au cours de leurs études. Bravo également à tous les membres de la communauté universitaire qui ont contribué à la réussite de ces diplômés en leur offrant un environnement d’apprentissage des plus riches et des plus stimulants », a déclaré M. Daniel McMahon, recteur de l’UQTR.

Prix et distinctions

Lors de la collation des grades, la Médaille d’or académique du Gouverneur général du Canada (études de cycles supérieurs) sera remise à Mme Cécilia Tremblay (moyenne parfaite de 4,30 sur 4,30), du programme de maîtrise en sciences biomédicales. Mme Tremblay a également remporté le Prix meilleur mémoire UQTR 2015 – catégorie sciences de la santé. La Médaille d’argent académique du Gouverneur général du Canada (études de premier cycle) sera attribuée, pour sa part, à M. Tommy Bédard, diplômé au baccalauréat en sciences comptables (moyenne de 4,27 sur 4,30).

Trois autres finissants recevront le Prix de l’Association des diplômés de l’UQTR pour avoir complété leur baccalauréat dans des conditions qui ne facilitaient pas la poursuite de leurs études. Il s’agit de Mme Émilie Lemay et Mme Julie Deshaies du baccalauréat en sciences infirmières, ainsi que M. Jonathan De Repentigny, au baccalauréat en loisir, culture et tourisme.

La Médaille de l’Association mathématique du Québec et du Groupe des responsables de la mathématique au secondaire sera octroyée à M. Christian Simard, diplômé au baccalauréat en enseignement au secondaire – profil mathématiques.

Mentionnons également que huit finissants présents à la collation des grades 2016 se distinguent tout particulièrement avec une moyenne cumulative parfaite de 4,30. Au total, 14 finissants, soit 11 à la maîtrise et 3 au doctorat, ont maintenu une moyenne parfaite.

Un événement majeur, offert en webdiffusion

La collation des grades de l’UQTR a pris de l’ampleur, au fil du temps, avec la croissance de la population étudiante sur le campus. Au cours des dix dernières années, le nombre de diplômés participants a crû de plus de 50 %, alors que l’événement est passé de deux à quatre cérémonies distinctes. Plus d’une centaine de membres de la communauté universitaire sont mis à contribution pour l’organisation de cette activité.

Les personnes qui souhaiteraient assister, à distance, à la collation des grades de l’UQTR pourront visionner les cérémonies en direct ou en différé sur le Web, au www.uqtr.ca.