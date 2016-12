L’UQTR souligne la réussite des étudiants en formation continue

Les 19 et 27 mai dernier se déroulaient les cérémonies reconnaissance de remise d’attestations et de certificats de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), qui ont eu lieu respectivement au campus de Trois-Rivières et au campus de Drummondville. Ces deux soirées ont permis de souligner un accomplissement important, soit la réussite d’un microprogramme, d’un certificat, d’un programme court ou d’un DESS.

Les cérémonies marquent la fin d’un cheminement universitaire pour certains et pour d’autres, une étape de franchie en prévision de l’accomplissement d’un autre programme d’études.

Les finissants des programmes de formation continue du campus de Trois-Rivières et des centres universitaires de Québec, Longueuil, Vallée-du-Haut-St-Laurent et La Tuque ont été invités à la cérémonie du 19 mai. Une centaine de personnes étaient présentes afin de souligner les efforts des 35 finissants ayant répondu à l’invitation.

Vendredi dernier à Drummondville, c’est en présence du recteur, Daniel McMahon que 29 finissants ont reçu les honneurs en présence des familles et amis. Les finissants en formation continue du campus de Drummondville ainsi que ceux des centres universitaires de Longueuil, Sorel-Tracy, Victoriaville et St-Hyacinthe y étaient conviés.

Les membres du Service de la formation continue et de la formation hors campus, en collaboration avec l’Association générale des étudiants hors campus, ont travaillé en étroite collaboration afin de faire de cet événement un succès. Cette occasion de rassemblement a également permis de souligner les premiers finissants du campus de Drummondville au baccalauréat en éducation au préscolaire et d’enseignement au primaire et au baccalauréat en sciences infirmières. Pour l’occasion, les mosaïques de ces programmes ont été dévoilées.