Le gouvernement du Québec accorde près de 275 000 $ à la Corporation des événements de Trois-Rivières

Le gouvernement du Québec est fier d'attribuer une aide financière de 273 200 $ à la Corporation des événements de Trois-Rivières pour soutenir la réalisation du projet d'animation des festivités de la Série hommage du Cirque du Soleil, la tenue de l'événement Délices d'automne et l'achat d'équipements. Cette initiative totalise des investissements de près de 755 000 $ dans la région de la Mauricie.

C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui la députée de Laviolette, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet, et le député de Trois-Rivières, M. Jean‑Denis Girard.

L'aide financière se répartit comme suit : une somme de 247 200 $ provient du Programme de soutien aux stratégies de développement touristique, volet 2 - Appui à la Stratégie de mise en valeur du tourisme événementiel, du ministère du Tourisme, à laquelle s'ajoute un montant de 26 000 $ versé dans le cadre du Programme d'aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Ce soutien financier s'ajoute à la somme de 200 000 $ provenant du Fonds d'appui au rayonnement des régions du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, annoncée en avril dernier.

Citations :

« Les festivals et événements représentent un moteur de développement économique de premier plan pour toutes les régions du Québec. C'est pourquoi il faut continuer d'investir dans des projets novateurs et originaux afin de nous démarquer de la concurrence. Ces nouveautés à la Série hommage et au site de l'événement Délices d'automne représentent un plus pour les touristes qui désirent s'imprégner du caractère festif et authentique de la destination et vivre des expériences inusitées dans la région de la Mauricie. »

Julie Boulet, députée de Laviolette, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Je suis évidemment ravi de l'annonce de cette aide financière, laquelle permettra aux gestionnaires de la Corporation des événements de Trois-Rivières de rehausser l'offre touristique de la région. Tout en animant le centre-ville, ces nouveautés séduiront à coup sûr les visiteurs d'ici et d'ailleurs et contribueront à allonger la durée de leur séjour parmi nous, ce qui est économiquement bénéfique pour les entreprises touristiques de Trois-Rivières. »

Jean-Denis Girard, député de Trois-Rivières