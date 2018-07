7 supports de communication incontournables

La communication est le leitmotiv principal de l’entreprise qui cherche à séduire, convaincre et fidéliser ses clients, ses fournisseurs ou encore ses partenaires. A travers la stratégie choisie, elle délivre des messages ciblés pour atteindre ses objectifs. Or chaque média ou support d’information a une fonction bien précise : e-mailing et flyer ne sont pas utilisés aux mêmes fins. Lesquels utiliser à bon escient ?

1.Le site web, le média incontournable

À l’heure du tout numérique, le site web est indispensable en tant que vitrine de l’entreprise. C’est pourquoi son design et son ergonomie doivent être réfléchis. Si le site est de surcroît un magasin, il doit être adapté à sa cible. Mieux vaut donc confier sa conception à des professionnels, agence marketing, graphistes. Au-delà de la création du site, ils lui confèreront beaucoup de visibilité grâce à un bon référencement naturel.

2.Le blogue, le complément du site

Idéal pour attirer les prospects, le blogue augmente la visibilité et guide vers le site. Sa vocation est de donner des conseils d’expert pour augmenter la confiance des futurs clients et asseoir la crédibilité de l’entreprise. Il doit être régulièrement alimenté.

3.Les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux relaient le site et le blogue. Ils sont utiles pour faire parler de l’entreprise à condition de publier régulièrement et de varier les posts : exploiter une captation d’évènement, une image, une formule. La communication est ici interactive. Elle permet de gagner en notoriété et en visibilité.

4.L’infolettre

L’infolettre est destinée à donner des informations sur l’entreprise aux clients et aux prospects. Elle doit être claire et synthétique. Sa charte graphique doit être identique au site web.

5.Le flyer

Destiné aux prospects sur une zone de chalandise précise, le flyer reprend également la charte graphique de l’entreprise. Il est distribué à l’occasion d’un évènement, un salon par exemple. Il délivre un message clé. La plaquette commerciale a la même vocation si ce n’est que l’information y sera plus détaillée.

6.Le e-mailing

Mailing dématérialisé, l’e-mailing a l’avantage d’être beaucoup moins onéreux. Son objectif est de proposer une offre promotionnelle, une invitation à une vente privée… Il touche une clientèle fidèle, son message doit être personnalisé.

7.La production vidéo

Une vidéo promotionnelle a beaucoup d’impact sur les prospects pour se démarquer de la concurrence. Elle est très efficace pour améliorer le référencement de l’entreprise.

Internet reste le support de communication privilégié du fait de ses énormes possibilités à exploiter.