Le gouvernement du Québec accorde plus de 95 000 $ à l'entreprise G.D.G. Environnement pour l'aider à exporter aux États-UnisQuébec accorde plus de 95 000 $ à l'entreprise G.D.G. Environnement

Le gouvernement du Québec alloue une aide financière de 95 162 $ à G.D.G. Environnement, par l'entremise du Fonds de diversification économique du Centre-du-Québec et de la Mauricie. Évalué à 271 300 $, ce projet permettra à l'entreprise d'exporter aux États-Unis un produit antiparasitaire biologique visant à lutter contre l'agrile du frêne.

Le député de Champlain, M. Pierre Michel Auger, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom du ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional, M. Stéphane Billette.

Citations :

« Grâce au Fonds de diversification économique du Centre-du-Québec et de la Mauricie, notre gouvernement s'est donné les moyens de stimuler l'esprit d'innovation des entrepreneurs de la région. Nous sommes fiers de donner un coup de pouce à une entreprise comme G.D.G. Environnement, qui trouve des solutions écologiques à des problématiques de santé publique et qui contribue ainsi à améliorer la qualité de vie des gens. »

Pierre Michel Auger, député de Champlain

« Un des objectifs de ce fonds est de développer des industries tournées vers l'avenir. Ce projet permettra à G.D.G. Environnement de conquérir de nouveaux marchés et d'augmenter son chiffre d'affaires grâce à un produit novateur qui répond aux principes du développement durable. Les entreprises de la Mauricie ont tout ce qu'il faut pour se distinguer, et avec notre soutien elles peuvent diversifier leurs marchés, mettre au point de nouveaux produits et innover davantage. »

Julie Boulet, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Par cette annonce, notre gouvernement confirme, une fois de plus, son engagement à accompagner les PME à toutes les étapes de leur développement grâce à des outils financiers adaptés à leurs besoins. Le succès du Fonds de diversification économique du Centre-du-Québec et de la Mauricie repose en grande partie sur le dynamisme de nos entreprises, qui s'engagent dans des projets stimulants qui diversifient l'économie régionale. »

Stéphane Billette, ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional

Faits saillants :