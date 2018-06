Québec soutient un projet de 438 000 $ réalisé par le Groupe RCM

Le gouvernement du Québec attribue, par l’entremise du Fonds de diversification économique du Centre-du-Québec et de la Mauricie, un prêt de 96 000 $ au Groupe RCM, spécialisé dans la collecte et le tri des matières recyclables. L’entreprise d’économie sociale pourra ainsi procéder à l’acquisition d’équipements et à des améliorations locatives, un projet estimé à 438 000 $.

Le député de Trois-Rivières, M. Jean-Denis Girard, en a fait l’annonce aujourd’hui, au nom du ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l’Allègement réglementaire et au Développement économique régional, M. Stéphane Billette.

Le projet de l’entreprise consiste à acquérir de nouveaux équipements de production plus performants pour ses activités de tri, comme des presses hydrauliques horizontales, un déchiqueteur-broyeur et des convoyeurs, ainsi qu’à procéder à des aménagements au sein de son usine.

« Le Groupe RCM est bien implanté dans la communauté de Trois-Rivières. Depuis plus de trente ans, il offre des emplois de qualité adaptés aux besoins des personnes handicapées et contribue ainsi au développement économique et social de notre région. C’est une grande fierté de pouvoir soutenir sa mission. » Jean-Denis Girard, député de Trois-Rivières

« Les actions menées par le Groupe RCM permettent à l’ensemble de la population trifluvienne de participer pleinement à l’essor de l’économie régionale. L’entreprise agit ainsi comme un acteur clé de l’économie sociale en Mauricie, et nous sommes heureux d’appuyer sa croissance grâce à ce projet d’investissement porteur. » Julie Boulet, députée de Laviolette, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Les outils que le gouvernement du Québec met à la disposition des entreprises québécoises ont pour objectifs de les aider à croître toujours plus et à demeurer compétitives et prospères. La diversification économique de la Mauricie passe par leur engagement et par la réalisation d’initiatives comme celles du Groupe RCM. » Stéphane Billette, ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l’Allègement réglementaire et au Développement économique régional

• Le Groupe RCM est actif dans le domaine du recyclage et du conditionnement de produits domestiques et industriels. Il procure des emplois à une clientèle ayant des limitations physiques ou intellectuelles.

• Le Fonds de diversification économique du Centre-du-Québec et de la Mauricie soutient notamment la création, le démarrage et la croissance d’entreprises performantes et innovantes, en plus d’appuyer des projets de développement de nouveaux produits ou procédés.

