Cure de jeunesse pour la seule piscine olympique de la région

Comme prévu au budget d’investissement en maintien des actifs immobiliers de l’UQTR, près de 1,2 million $ sera bientôt investi dans un projet de rénovation majeur qui vise à pérenniser et améliorer les installations de la piscine du Centre de l’activité physique et sportive (CAPS) Léopold-Gagnon de l’UQTR.



« Depuis 22 ans, nous avons la chance d’avoir ce joyau dans notre région. Il s’agit de la seule piscine à dimension olympique en Mauricie et elle sert à la fois les citoyens, la communauté universitaire ainsi que tous les clubs et organismes de sport aquatique. En investissant dans cette infrastructure, l’UQTR souhaite satisfaire davantage les utilisateurs en matière d’efficacité, de performance et de développement, tout en favorisant la tenue d’événements sportifs d’envergure », souligne le recteur de l’UQTR, M Daniel McMahon.



Parmi les améliorations prévues, la céramique du bassin de 50 mètres et du pourtour de la piscine sera complètement refaite. Notons également, l’ajout de douches en bordure de la piscine, la modernisation du système d’éclairage pour une technologie DEL écoénergétique et le remplacement des tremplins de 1 mètre. Par ailleurs, les tours de plongeon de 3 et 5 mètres ainsi que la mezzanine bénéficieront également d’un rajeunissement.



« Nous composons avec près de 30 000 utilisateurs annuels et nous accueillons une dizaine de clubs sportifs qui fréquentent la piscine sur une base régulière. Présentement, nous nous concertons afin de minimiser les impacts liés à la réalisation des travaux. La consultation des partenaires, des clients ainsi que le maintien des activités pédagogiques et des camps estivaux sont au cœur de nos priorités », tient à assurer Mme Isabelle La Vergne, directrice du Service de l’activité physique et sportive de l’UQTR. Pour effectuer les travaux, la piscine sera fermée du mois d’août 2018 au mois de janvier 2019. Des mesures compensatoires seront offertes aux membres touchés par la période de fermeture.