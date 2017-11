Lafontaine Services fitness voit le jour

L’entrepreneur trifluvien Steve Lafontaine annonce aujourd’hui le lancement de sa nouvelle entreprise dans le domaine du conditionnement physique, Lafontaine Services fitness. La nouvelle réalité de l’univers de l’entraînement a poussé l’entreprise à se démarquer en proposant une façon unique de s’entraîner.



« Mes nombreuses années d’expériences dans le domaine du conditionnement physique m’ont motivé à partir ce projet et me permettent d’aider les gens à atteindre leurs objectifs. Je suis en affaires depuis longtemps et je souhaite développer une entreprise qui rend l’entraînement accessible à tous, et ce, peu importe où ils se trouvent. La santé des gens me tient vraiment à cœur », a affirmé M. Steve Lafontaine, propriétaire de Lafontaine Services fitness.



UNE GAMME DE SERVICES EN TROIS VOLETS

Lafontaine Services fitness offre des services en trois volets. D’abord, l’équipe composée d’entraîneurs et de kinésiologues certifiés se déplace jusqu’au domicile ou au milieu de travail des gens afin de leur offrir des séances d’entraînement privées. L’accès à l’activité physique est grandement facilité, notamment pour les personnes qui souhaitent prendre leur santé en main ou souffrant de limitations physiques. Lafontaine Services fitness s’adapte à toutes les réalités de condition physique et permet à quiconque de bénéficier d’une remise en forme. C’est aussi une belle opportunité pour les entreprises de se démarquer en offrant à leurs employés des séances d’entraînement corporatives, telles que des cours de yoga directement au sein de l’organisation.



Lafontaine Services fitness est aussi créateur d’espaces. L’entreprise offre un service clé en main pour l’aménagement d’espaces d’entraînement dans les bureaux, les hôtels ou les domiciles. Finalement, Lafontaine Services fitness fait aussi la vente d’appareils et d’accessoires. L’équipe aide ses clients à choisir les meilleures options en matière d’équipement, car selon la philosophie de la nouvelle entreprise trifluvienne, il n’est pas nécessaire de débourser une fortune pour s’entraîner adéquatement. Les professionnels guideront les clients selon leurs besoins et leurs budgets.



L’entreprise compte deux partenaires importants : le Centre Athlétique TR, qui réalise l’évaluation de la condition physique et qui accompagnera l’entreprise par le soutien de son équipe de kinésiologues professionnels, ainsi que Doucet + Turcotte Architectes, qui offre des services-conseils pour l’aménagement des espaces.



Pour plus d’informations, il est possible de consulter le lien suivant : www.lafontainefitness.com