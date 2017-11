Jean-Philippe Jacques nommé directeur d’Innofibre, centre d’innovation des produits cellulosiques

La direction du Cégep de Trois-Rivières est heureuse d’annoncer la nomination de monsieur Jean-Philippe Jacques au poste de directeur d’Innofibre, son centre d’innovation des produits cellulosiques. Il intègrera ses nouvelles fonctions le 8 janvier prochain.

Monsieur Jacques détient une maitrise en Sciences de l’énergie des matériaux de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) et un baccalauréat en Génie mécanique de l’Université du Québec à Trois-Rivières. De plus, il complètera prochainement son programme court de deuxième cycle intitulé « Relève de cadres ».

Il possède une dizaine d’années d’expérience dans les secteurs de l’énergie, de la recherche et comme chargé de projets. Il est actuellement à l’emploi du Cégep de Trois-Rivières à titre de chercheur chez Innofibre, et ce, depuis les quatre dernières années. Dès son embauche, il a contribué activement aux projets de recherche portant sur la valorisation de la biomasse résiduelle et à leurs développements.

Par son profil entrepreneurial, son savoir-faire et son leadeurship, monsieur Jacques saura relever le défi avec succès!