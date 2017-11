Jeudi dernier avait lieu l’événement « En route vers le Gala des Gens de Terre & Saveurs de la Mauricie », où étaient dévoilées les entreprises qui représenteront leur territoire lors du grand événement régional qui aura lieu le 12 avril prochain. Ainsi, quatorze entreprises seront représentées dans les catégories Nouvelle entreprise, Agrotransformateur, Restaurateur ou traiteur et Agrotourisme.



Les gagnants régionaux seront connus au printemps prochain, tout comme les lauréats dans les catégories Agricultrice et Agriculteur d’exception, Jeune entrepreneur de la relève, Famille agricole, Entreprise agroalimentaire ainsi que les employés agricoles des secteurs des Chenaux, Maskinongé et Mékinac.



DES SECTEURS INCONTOURNABLES EN MAURICIE

La Fédération de l’UPA de la Mauricie organise cette cinquième édition du Gala des Gens de Terre & Saveurs. Son président, monsieur Jean-Marie Giguère, s’est montré enthousiaste de recevoir les convives pour la présentation de cet événement. « Il importe de remercier ces gens de terre et de saveurs engagés à offrir au quotidien des aliments de qualité à la collectivité mauricienne. Leur apport vitalise nos campagnes et dynamise l’activité économique régionale. »



La présidence d’honneur de l’événement a été confiée à monsieur Claude Gauthier, président sortant de l’Association des restaurateurs du Québec et propriétaire du restaurant Le Castel 1954 à Trois-Rivières. Il a notamment livré un témoignage bien senti sur l’importance d’une industrie agricole et agroalimentaire forte : « Les soutenir veut certainement dire d’imposer aux produits étrangers les mêmes normes que celles qui prévalent ici; de mieux protéger les appellations; de les aider à promouvoir leurs produits notamment auprès du secteur de l’hôtellerie, de la restauration et des institutions; ou encore, de soutenir des activités qui permettent le maillage entre les restaurateurs, les chefs et les transformateurs et producteurs artisans. »



Près de 250 personnes sont attendues lors du gala le 12 avril prochain. Les billets pour cet événement seront mis en vente dès février 2018.