5 récipiendaires d’une bourse Ta marque, ton parcours du RCJEQ en Mauricie

Les carrefours jeunesse-emploi de la Mauricie sont fiers de souligner l’engagement, la réussite et le parcours de Mikaël Beaudet, Anthony Constantin, Jo-Annie Juneau, Nelka Marcotte et Claudia Mongrain qui se sont mérités une bourse Ta marque, ton parcours remise par le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ).



En effet, dans le cadre du 20e anniversaire du Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ), 20 jeunes accompagnés au sein des carrefours jeunesse-emploi (CJE) ont reçu une bourse Ta marque, ton parcours. Ces 20 bourses de 1 000$ chacune sont une occasion unique et exceptionnelle de souligner l’engagement, la réussite et la réalisation du plein potentiel de jeunes Québécoises et Québécois.



Les 5 personnes de la Mauricie se sont distinguées, parmi 624 candidatures, par leur parcours inspirant et leur persévérance afin de réaliser leur plein potentiel. La remise des bourses s’est déroulée lors d’une activité 5 à 7, le 20 novembre dernier, à Montréal.



Ces jeunes adultes ont passé via différents services offerts par les CJE. « J’y ai vécu une des plus belles expériences de ma vie. Lorsque j’ai terminé ma session, j’étais fier de moi, fier de mes capacités et prêt à me jeter dans le monde du travail. Je suis fier d’avoir eu la chance de faire un tel parcours maintenant, j’ai confiance en moi et j’essaie d’aller de l’avant. » a déclaré Anthony Constantin, récipiendaire d’une bourse.



Les représentants des carrefours jeunesse-emploi de la Mauricie sont très heureux pour ces jeunes adultes, qui se sont particulièrement distingués par leur engagement dans leur parcours. Cette distinction renforce la fierté des CJE envers l’ensemble des jeunes issus de nos communautés qui ont confiance en nos organisations, au quotidien.



« Le RCJEQ est très heureux de souligner l’engagement dans leur réussite et le parcours de ces jeunes québécoises et québécois à travers la remise d’une bourse Ta marque, ton parcours. Chacune des candidatures reçues est unique et illustre l’impact de l’accompagnement offert par les carrefours jeunesse-emploi, je tiens donc également à féliciter l’ensemble des 624 jeunes, issus de toutes les régions du Québec car chaque parcours mérite d’être souligné. Ces nombreux témoignages reçus tout au long des derniers mois démontrent la reconnaissance que les jeunes ont pour le travail quotidien des équipes des CJE ! » a déclaré le président du RCJEQ, monsieur Serge Duclos.





Pour trouver ton CJE : www.trouvetoncje.com