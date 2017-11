Jeunes créateurs de richesse récompensés dans le cadre de la Journée nationale de la culture entrepreneuriale

Durant la journée nationale de la culture entrepreneuriale (JNCE), le CJE Trois-Rivières/MRC des Chenaux a tenu à féliciter les jeunes entrepreneurs qui ont déployé beaucoup d’efforts durant la dernière année pour la concrétisation et la croissance de leur projet d’entreprise.



C’est sous le thème Créateur de richesse que s’est tenue la 11e édition de la Journée nationale de la culture entrepreneuriale organisée par le CJE Trois-Rivières/MRC des Chenaux. Ces jeunes, en plus de contribuer à l’essor économique de la région, dynamisent l’environnement social et culturel du territoire. C’est donc en ce sens qu’au cours d’un déjeuner-réseautage, qui s’est tenu au restaurant Le villageois de St-Narcisse, que les jeunes entrepreneurs de la MRC des Chenaux ont été honorés. Du côté de Trois-Rivières, c’est à la microbrasserie Le temps d’une pinte que s’est déroulée la remise des prix symboliques lors d’un 3 à 5 festif. Ces deux entreprises ont d’ailleurs été récipiendaires lors de cette même journée en 2015.



Ce sont près de 40 entrepreneurs qui ont été récompensés lors de ces activités qui ont réuni plus de 70 invités. Ces jeunes hommes et femmes d’affaires ont reçu un autocollant avec la mention « Créateur de richesse – Ambassadeur de la culture entrepreneuriale » qu’ils pourront apposer fièrement sur la devanture de leur entreprise. La conception de ce prix symbolique a été confiée à une autre jeune entrepreneure trifluvienne, Émilie Dionne, qui est connue autant pour ses photos que pour Les Zacôtés d’Émilie, son service d’autocollants et de décalques personnalisés.



Soucieux du développement personnel et professionnel des jeunes de son territoire, le CJE TroisRivières/MRC des Chenaux offre un service d’accompagnement personnalisé aux 18–35 ans en prédémarrage d’entreprise. Nous les supportons dans leur démarche en leur fournissant une boîte à outils et un carnet d’adresses auxquels ils peuvent se référer pour faire avancer leur projet d’affaires.



Pour la réalisation de cette journée, nous sommes heureux de pouvoir compter sur la précieuse collaboration de plusieurs partenaires en entrepreneuriat de Trois-Rivières et de la MRC des Chenaux. Ils déploient nombre d’efforts afin de mener à terme leur projet et nous en sommes témoins à chaque jour.