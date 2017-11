3R Coworking espace de travail collaboratif est prêt à accueillir les entrepreneurs de la région

C’est aujourd’hui que deux Trifluviens et amis d’enfance, Maxime Arcand et Kévin Ellyson, ont procédé à l’ouverture officielle d’un nouvel espace de travail collaboratif : 3R Coworking.



Situé en plein cœur du centre-ville de Trois-Rivières, sur la rue Notre-Dame Centre, dans les anciens bureaux de PMA Assurances, 3R Coworking - Espace de travail collaboratif est un lieu de rencontres où cohabiteront entrepreneurs, travailleurs autonomes, étudiants et professionnels du monde des affaires.



« Le principe du coworking est simple. Il s’agit d’espaces de travail partagés, mais également d’un réseau de travailleurs encourageant l’échange, l’ouverture, la création et l’innovation. Il permet aux entrepreneurs d’avoir accès à un bureau adapté à leurs besoins, à un prix raisonnable, sans avoir à louer un espace commercial avec un bail à long terme. Pour les jeunes entrepreneurs, c’est souvent la clé pour réduire les coûts de démarrage », explique monsieur Kévin Ellyson, copropriétaire de 3R Coworking – Espace de travail collaboratif.



D’ailleurs, les deux comparses proposent à leur clientèle des espaces de bureau ouverts, des espaces semiprivés ou encore des bureaux fermés grâce à la collaboration de partenaires. Lorsque les gens louent un espace, ils ont accès à divers services : Internet, réception de courrier, infographie, conception web, papeterie et cartes professionnelles. Les usagers auront également accès à une salle de détente, une cuisine ainsi que des salles de conférence et de formation.



« Nous proposons un environnement de travail personnalisé et offrons le soutien et l’accompagnement nécessaire aux entrepreneurs. C’est pourquoi nous présenterons des séminaires de formation, proposerons du perfectionnement et des moments de réseautage à notre clientèle en fonction de leurs besoins. Il sera donc possible d’obtenir des conseils de professionnels du milieu des affaires, au niveau des finances, par exemple, ou encore d’entendre des entrepreneurs à succès raconter leur histoire. On veut vraiment s’assurer que l’expérience entrepreneuriale de nos clients soit une réussite », ajoute monsieur Maxime Arcand, copropriétaire.



Que ce soit pour une journée, une semaine, un mois ou un an, différents forfaits sont disponibles. Les clients ont accès aux installations tous les jours, et ce, peu importe le moment de la journée, grâce à un système de contrôle d’accès sécuritaire. Le coworking vise à créer un environnement ou le partage d’information et les échanges sont mis à l’avant-plan dans une optique de collaboration et de synergie entre les participants.

Le site Internet 3rcoworking.com est présentement en construction et sera en ligne sous peu. Entretemps, il est possible de consulter leur page Facebook.



À PROPOS DES PROPRIÉTAIRES

Fondée par deux amis passionnés d’entrepreneuriat et de partenariats, l’entreprise se démarque par sa flexibilité et son service à la clientèle irréprochable. Kévin Ellyson œuvre dans la gestion immobilière, par l’intermédiaire de Habec Immobilier alors que Maxime Arcand est professeur d’entrepreneuriat au Cégep de Trois-Rivières et mentor. Tous deux jouissent d’un grand réseau de contacts à travers la région.