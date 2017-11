Relocalisation du Canadian Tire de Cap-de-la-Madeleine

Canadian Tire annonce que son magasin du secteur Cap-de-la-Madeleine sera relocalisé aux Galeries du Cap sur la rue Barkoff dans un bâtiment neuf et plus spacieux à l’automne 2018. Le magasin actuel sur la rue Fusey sera ouvert afin de répondre aux besoins de sa clientèle jusqu’à l’ouverture du nouveau magasin.



Le nouveau magasin situé aux Galeries du Cap aura une superficie totale de 65 000 pieds carrés. L’espace de vente passera à 44 000 pieds carrés, soit près du double de l’emplacement actuel. Pensé et structuré pour répondre aux besoins de la clientèle, le magasin offrira une plus grande variété de produits dans tous les rayons, notamment la cuisine, la décoration, l’automobile, les outils et la quincaillerie.



La marchandise et les employés du magasin existant seront transférés au nouveau magasin et une vingtaine d’employés additionnels seront embauchés. Le nouveau magasin comptera environ 80 employés.



« Nous sommes fiers d’offrir à notre clientèle un magasin unique qui saura répondre aux besoins de toute la famille et qui leur fera vivre une expérience de magasinage complète et améliorée», Bernard Villemaire, vice-président régional pour le Québec.