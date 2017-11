L’Air Bête Steak House ouvre ses portes

C’est hier que trois Trifluviens : Valérie Charette, Louis-Philippe Marchand et Yves Marchand ont annoncé l’ouverture officielle d’un nouveau restaurant situé au centre-ville de Trois-Rivières ; L’Air Bête Steak House.



Situé au 68 rue des Forges à Trois-Rivières (anciennement le Steak frites St-Paul), le nouveau restaurant offre à sa clientèle une ambiance chic et décontractée où il est possible de savourer un repas gastronomique à prix abordable. Le restaurant, qui compte 100 places à l’intérieur en plus de 40 places sur terrasse, est ouvert entre 11 h et 23 h et il offre des menus-déjeuner, des menus-midi, un menu à la carte, un menu de type table d’hôte.



« Nous sommes emballés par notre projet et l’effervescence de la Ville de Trois-Rivières ces dernières années. Avec les projets comme le nouveau Centre des congrès, l’arrivée des bateaux de croisières, l’amphithéâtre, le colisée et j’en passe, c’est très motivant pour des entrepreneurs d’investir dans notre Ville » mentionne monsieur Louis-Philippe Marchand, copropriétaire de L’Air Bête Steak House.



Sous la supervision du chef Simon L. Perreault, qui détient plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de la restauration, la cuisine de L’Air Bête saura attirer les amateurs de bonnes viandes et de plats savoureux.



L’AIR BÊTE, UN MODE DE VIE !

Conscients de la force de leur nom de restaurant, les propriétaires proposeront tout au long de l’année à leur clientèle des activités, promotions et événements en lien avec la thématique du restaurant. « Nous souhaitons même proposer une soirée « Air Bête » une fois par année. Les amateurs de soirées thématiques et événements interactifs seront servis. Nous invitons mêmes les groupes à réserver leur soirée » expriment d’une même voix, Valérie Charette et Yves Marchand.



À PROPOS DES PROPRIÉTAIRES

Mère de 4 enfants, Valérie Charette évolue dans l’univers de la restauration depuis de nombreuses années. Anciennement propriétaire du Bistro de la rue Bonaventure, Yves Marchand est un entrepreneur accompli de la région de Trois-Rivières. Directeur des opérations chez Pharmapar Inc., Louis-Philippe Marchand possède une vaste expertise en gestion de projets et en gestion financière.