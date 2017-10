Le Centre de formation communautaire de la Mauricie (CFCM) a profité de la Semaine nationale de visibilité de l’action communautaire autonome pour procéder au lancement officiel de Formation en bref .

Formation en bref est une série de 20 vidéocapsules portant sur différentes questions qui sont en lien avec la gestion financière, les ressources humaines et la vie démocratique des organisations de l’action communautaire et de l’économie sociale.

Comme l’explique Steven Hill Paquin, responsable du projet pour le CFCM : « Les organismes communautaires et les entreprises d’économie sociale font face à des enjeux particuliers, notamment en raison de leur vie démocratique et de leur mission sociale. Pour faire face à ceux-ci, il est important que les personnes qui œuvrent au sein des organisations aient accès à des informations qui sont adaptées à leur réalité ».

Pour s’assurer que le contenu des vidéocapsules répond adéquatement aux préoccupations des organismes communautaires et des entreprises d’économie sociale de la région, le Centre de formation communautaire de la Mauricie (CFCM) a travaillé en étroite collaboration avec 13 regroupements régionaux et provinciaux. Monsieur Hill Paquin souligne d’ailleurs que ceux-ci ont été consultés tout au long du processus, « du choix des thèmes à la révision du contenu ».

Grâce au financement du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ainsi que d’Emploi-Québec, le CFCM sera en mesure de permettre aux personnes qui travaillent et s’impliquent dans les organisations de l’action communautaire et de l’économie sociale d’avoir accès gratuitement aux vidéocapsules de Formation en bref . Madame Caroline Lacomblez, présidente du CFCM, explique d’ailleurs qu’en choisissant de diffuser gratuitement les vidéocapsules sur son site internet, l’organisme régional de formation, « souhaite contribuer à l’essor de l’action communautaire et de l’économie sociale en offrant aux organisations de la région des outils de référence de qualité. »

Les vidéocapsules de Formation en bref seront progressivement mises en ligne sur le site internet du CFCM (www.cfcmmauricie.org/formationenbref) au cours du mois de novembre, qui est, non pas par hasard, mois de l’Économie sociale.