Michel Parent, directeur des opérations de l’APTR, reçoit le prix Approvisionnement

Le directeur des opérations de l’Administration portuaire de Trois-Rivières, Michel Parent, a reçu le 30 septembre dernier lors du Gala ExelCieArt, le prestigieux prix Approvisionnement.



Regroupant des professionnels, dirigeants et gens d’affaires intéressés à la gestion de la chaîne d’approvisionnement, l’organisation attribue annuellement des distinctions aux personnes de l’industrie qui se sont illustrées par l’adoption de pratiques novatrices, leur leadership, leur haut niveau d’éthique professionnelle et leur implication dans leur entreprise respective.



Primé pour le projet de construction du nouveau terminal 13 du port de TroisRivières, M. Parent a impressionné l’industrie par sa capacité de gérer l’ensemble des travaux tout en s’assurant de mobiliser les intervenants au projet. « La construction a été menée de mains de maître par Michel. Il a réalisé le mandat qui lui a été confié dans un grand respect des individus, des organisations, des délais et des échéances » souligne le présidentdirecteur général de l’Administration portuaire de Trois-Rivières, Gaétan Boivin.



« C’est un véritable honneur de recevoir ce prix. J’évolue dans le domaine maritime depuis de nombreuses années et le projet de construction du nouveau terminal 13 est l’un des plus importants de ma carrière. Je souhaite souligner l’excellent travail de mes collègues, partenaires et fournisseurs qui, tout au long de ce projet d’envergure, ont répondu aux attentes de notre organisation » mentionne le lauréat du prix Approvisionnement, Michel Parent.

Sur la photo:

Michel Parent, directeur des opérations de l’Administration portuaire de Trois-Rivières a reçu lors du Gala ExelCieArt le prestigieux prix Approvisionnement des mains d’Yves Hébert directeur - chaîne d’approvisionnement au Port de Montréal