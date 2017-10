Vitrine T.I. Un engouement inattendu!

Groupé Mauricie + Rive-Sud est fier du succès de la toute première édition de l’événement Vitrine T.I. En partenariat avec Services Québec et la collaboration des institutions d’enseignement et des entreprises participantes, cet événement a attiré plus du double de participants initialement prévus.



Pas moins de 325 étudiants de la région, professeurs et représentants d’entreprises se sont inscrits à cet événement qui s'est tenu hier, sous le thème Viens rencontrer ton futur employeur. L’événement devait se tenir à l’Amphithéâtre Cogeco mais faute d’espace, devant l’engouement inattendu qu’il a suscité, il a été déplacé au Musée québécois de culture populaire de Trois-Rivières.



Au menu, après une présentation du portrait des T.I. en Mauricie et au Québec, les 17 entreprises participantes se prêtent à l’exercice « Mon entreprise en 180 secondes » inspiré du concept universitaire de « Ma thèse en 180 secondes ». Ensemble, ces 17 entreprises du secteur des technologies de l’information affichent plus de 200 emplois disponibles maintenant!

Les opportunités de carrière en T.I., ici, dans la région, sont réelles. Depuis cinq ans, le secteur a doublé sa taille. Il compte aujourd’hui plus de 820 emplois actifs et son potentiel de croissance pour les prochaines années ne se dément pas.



Groupé Mauricie + Rive-Sud a voulu faire de cette première Vitrine un véritable happening où les futurs diplômés et les professeurs discutent directement avec les entreprises pour bien saisir ces opportunités de carrière. La formule du cocktail réseautage retenue pour clôturer cet événement était toute appropriée pour permettre ces échanges et aider les entreprises à combler les emplois disponibles.



Rappelons que la mission de Groupé Mauricie + Rive-Sud est de mobiliser les leaders d'affaires afin d'accélérer la diversification et le développement économique par la mise en œuvre de projets d'affaires structurants répondant à des problématiques ou à des opportunités communes.