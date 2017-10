Situation précaire pour le secteur professionnel: Les grandes superficies sont remplacées par de petites

Après un deuxième trimestre plus que positif, la SDC centre-ville Trois-Rivières dresse un bilan à perte pour son troisième trimestre. En effet, l’organisation constate que des entreprises occupant de grandes superficies quittent le centre-ville et sont remplacées par de plus petites occupations de locaux, particulièrement dans le secteur des bureaux professionnels.



« C’est un équilibre qui est très fragile. Lorsqu’une grande entreprise quitte le centreville, on regagne plus lentement les emplois perdus; ça peut prendre plusieurs trimestres avant de revenir au statu quo. C’est tout de même une situation qu’il est important de surveiller et qui justifie les programmes d’incitatifs mis en place conjointement avec la Ville et IDE Trois-Rivières », explique Mathieu Lahaye, directeur général.



Un objectif à la baisse

Au troisième trimestre 2017, le taux de vacances des bureaux a grimpé à 13,8 %. À pareil date l’année dernière, il était à 13,6 %. « Nous devrions théoriquement afficher un taux plus bas considérant le succès de nos programmes, mais la perte des bureaux de Stantec au centre-ville (50 emplois / 19 500 pieds carrés) est venu assombrir notre bilan. Toutefois, il n’y a pas lieu de paniquer; nous devons garder le cap et accentuer nos efforts de prospection », ajoute M. Lahaye.