Fusion des entreprises d’économie sociale en aide à domicile Ménagez-vous

Les entreprises d’économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) Ménagez-vous, territoire les Forges et Ménagez-vous, territoire du Rivage sont fières d’officialiser la fusion de leurs EÉSAD en une nouvelle entité, qui se nomme Ménagez-vous.



Cet évènement de taille est le fruit d’une réflexion et d’une volonté de partenariat de la part des dirigeants des deux EÉSAD. Animés par une vision commune, c’est-à-dire uniformiser les services en aide à domicile rendus à la population de Trois-Rivières, diversifier l’offre de services et développer des projets pour la communauté, les administrateurs et les directeurs généraux ont ainsi décidé de poursuivre leur cheminement ensemble en unissant leurs EÉSAD en une seule entreprise.



Grâce à cette fusion, les EÉSAD ont pu concrétiser de nombreux projets notamment, une collaboration avec le CIUSSS pour l’aide à la vie quotidienne et optimiser le processus d’ouverture de dossier de nouveaux clients. En alliant leurs forces, elles ont non seulement pu concrétiser la fusion sans qu’il n’y ait de pertes d’emplois, mais également, engager de nouvelles ressources tout en poursuivant le développement de l’EÉSAD. «Nous pouvons maintenant assumer notre positionnement stratégique sur le territoire de Trois-Rivières, maximiser nos heures de desserte auprès de la population et s’assurer de pouvoir développer de nouveaux créneaux en ce qui a trait au maintien à domicile»; nous dit fièrement France Leclerc, directrice générale associée de l’entreprise.



Ménagez-vous est membre du Réseau de coopération des EÉSAD qui comprend les entreprises d’économie sociale en aide à domicile. Elle emploie 140 employés et dessert 3000 clients, faisant d’elle la plus grande EÉSAD de la région de la Mauricie. Elle offre des services d’aide à la vie domestique, des services d’assistance personnelle à domicile et de préparation de repas aux personnes résidant sur son territoire. Le siège social de Ménagez-vous est situé sur le boulevard Ste-Madeleine à Trois-Rivières.