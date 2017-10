Les entreprises de transport de la Mauricie – Rive-Sud iront faire la promotion de la région au Breakbulk Americas à Houston

À l’initiative de GROUPÉ et de sa Table Transport et logistique, un regroupement d’entreprises de la région participera au Breakbulk Americas à Houston, la plus grande foire professionnelle de cargaisons générales et hors-normes en Amérique, qui aura lieu du 17 au 19 octobre 2017.



En partenariat avec Innovation et Développement économique Trois-Rivières (IDE Trois-Rivières), ce projet vise à faire connaître les atouts de la région en matière de capacités de transport et à développer de nouveaux marchés pour les entreprises participantes. Les entreprises participantes sont Groupe Bellemare, Groupe Somavrac, Transport Chainé, Logistec Arrimage et l’Administration portuaire de Trois-Rivières. La foire, qui réunit plus de 400 exposants, attire plus de 6 000 visiteurs par année. L’objectif de la délégation est de faire la promotion à l’international de la Mauricie et sa Rive-Sud en termes de transport et d’infrastructures portuaires. Également, en partageant les coûts de participation avec un kiosque commun, ce projet facilite la présence des entreprises et leur permet de développer de nouvelles relations d’affaires.



« Nous avons besoin de développer nos marchés et d’afficher la Maurice et sa Rive-Sud comme une plateforme de transport d’excellence et de haut niveau. Nous allons ensemble créer des liens d’affaires et positionner la région auprès des grands leaders mondiaux du secteur » précise JeanLuc Bellemare, président de Groupe Bellemare et co-président de GROUPÉ.



Pour l’occasion, une image de marque régionale a été développée pour promouvoir cette plateforme intermodale : Port 3R (Road, Rail, River) : The Easy Gateway (www.port3r.com). Clin d’œil à Trois-Rivières (3R), ce positionnement met en lumière l’intégration de la route (Road), du rail (Rail) et du maritime (River) au sein de la plateforme comme facteur d’attraction.



« La Mauricie ̶ Rive-Sud dispose d’infrastructures de transport incomparables au Québec : Le Port de Trois-Rivières et l’aéroport de Trois-Rivières qui sont capables de recevoir de gros porteurs, des axes autoroutiers nord-sud (autoroute 55) et est-ouest (autoroute 40), ainsi que des lignes ferroviaires. Elle peut aussi compter sur les services de transporteurs spécialisés de classe mondiale de même que sur les infrastructures du parc industriel et portuaire de Bécancour. La région a donc le potentiel de devenir une plateforme multimodale de transport majeure sur le marché de l’Est de l’Amérique du Nord » précise Alexandre Ollive, directeur général de GROUPÉ.



« La région a un potentiel extraordinaire en matière de transport intermodal, de distribution et de première transformation de matières. Il faut prendre notre place dans ce marché ! » selon Mario De Tilly, directeur général chez IDE Trois-Rivières.



Rappelons que l’industrie du transport et de l’entreposage est l’un des plus importants secteurs d’activité de la Mauricie ̶ Rive-Sud, avec un PIB de 352 millions de dollars et 3 800 emplois. La Mauricie– Rive-Sud dispose d’infrastructures de transport incomparables pour une région non métropolitaine, avec des entreprises de transport parmi les plus grands employeurs de la région. Les entreprises membres de GROUPÉ dans ce secteur ont connu une croissance impressionnante du chiffre d’affaires de 41% en 5 ans, et ont créé 220 nouveaux emplois dans cette même période.



Sur la photo:

Alexandre Ollive, directeur général de GROUPÉ Mauricie Rive-Sud, Andréanne Paquin, directrice markéting de Groupe Somavrac, Jean-Luc Bellemare, président de Groupe Bellemare, Denis Gagnon, directeur des ventes de Groupe Somavrac, Pier-Yves Bastien, vice-président de Transport Chainé, Michel Miron, vice-président des opérations de Logistec Arrimage, Sabie Coté, coordonnatrice Marketing de Groupe Bellemare et David Bertherlot, coordonnateur au développement des affaires au Port de TroisRivieres.