Début des travaux majeurs d’amélioration du réseau cyclable à Trois-Rivières

Les travaux majeurs d’amélioration du réseau cyclable à Trois-Rivières ont officiellement débuté aujourd’hui. Rappelons que ce projet, porté par l’organisme Roulons VERT, permettra la réalisation de cinq connexions entre différents segments de piste cyclable déjà existants à Trois-Rivières. C’est un montant de 1 million de dollars qui sera donc investi pour la réalisation de ce projet, dont 500 000 $ provenant de la Ville de Trois-Rivières.



Roulons VERT fait partie du comité vélo de la Ville de Trois-Rivières. Ce comité a été mis en place il y a quelques années dans une optique de rendre le réseau cyclable à la fois sécuritaire et accessible, tout en gardant un œil sur les avantages utilitaires de celui-ci. C’est de ce comité qu’émergera les propositions d’améliorations et de prolongement du réseau trifluvien.



Essentiellement, des passages seront aménagés entre les :

pistes des rues Saint-Irénée et Boulard par le parc des Chenaux;

entre les rues Boulard et Du Serrurier par le parc Dessureault;

entre le parc Châteaudun et la rue des Prairies;

entre les rues Frontenac et Launier;

sur Gene-H Kruger, entre le boulevard des Récollets et le parc Pie-XII.



« Les gens pensent que le vélo est davantage utilisé pour les loisirs à Trois-Rivières, mais les statistiques démontrent le contraire. Deux déplacements sur trois en vélo sont effectués pour des raisons utilitaires. Cela démontre l’importance de développer le réseau cyclable pour relier les différents tronçons et faciliter les déplacements des Trifluviens, autrement qu’en voiture. » a mentionné M. André Lavoie, directeur général de Roulons VERT.



Par ailleurs, à l’occasion des élections municipales de novembre 2017, Vélo Québec et ses partenaires, dont Roulons VERT pour la Mauricie / Centre-du-Québec, ont mis en place une plateforme participative nommée : Je vote vélo. Il s’agit d’une plateforme qui permet de recueillir les propositions citoyennes en faveur du vélo dans les municipalités québécoises. Les citoyens et candidats sont donc invités à soumettre leurs propositions pour faire de leur municipalité une ville plus adaptée au vélo. La plateforme Je vote vélo se veut un lieu d’échanges constructifs pour que le vélo prenne toute la place qui lui revient dans les enjeux électoraux. Il est possible de participer à cette plateforme via le www.jevotevelo.com pour contribuer à la discussion.