TI Performance participera au Salon technologique GITEX 2017 à Dubaï

Innovation et Développement économique Trois-Rivières (IDE Trois-Rivières) est fier de soutenir l’entreprise TI Performance et sa présidente, madame Marili B. Desrochers, dans la réalisation d’un rêve entrepreneurial : la participation au Salon technologique GITEX 2017 à Dubaï.



Le salon se déroulera du 4 au 12 octobre 2017. Pour faire suite à un appel de candidatures par le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJJCQ), en collaboration avec Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ), madame Marili B. Desrochers s’est vu octroyer une bourse pour participer à la mission commerciale. Elle s’y rend afin de se rapprocher des plus récentes technologies dans ce marché à fort potentiel et pour développer de nouveaux partenariats. IDE Trois-Rivières offre également un soutien financier à madame Desrochers pour cette mission. Elle prendra connaissance des enjeux de l’organisation afin d’en tenir compte et de créer des liens susceptibles d’être pertinents pour Trois-Rivières.



« J’aurai la possibilité de faire des rencontres privées avec des chefs de file dans ce secteur. Pour moi, qui crois si fort au potentiel humain, c’est une chance incroyable d’aller tisser des liens d’affaires », souligne Mme Desrochers. Le Salon technologique GITEX est l’un des plus grands événements en nouvelles technologies au monde. Huit jeunes entrepreneurs québécois participeront à la mission commerciale de la RJJCQ.



À propos de TI Performance

L’entreprise TI Performance, pour Technologies et Innovation, travaille à partir des talents et des innovations pour atteindre la performance humaine. Les services de formation, d’accompagnement et de certifications des organisations sont des services clés en main en ce qui a trait à la sélection, l’embauche, l’intégration, la mobilisation, la relève et le développement organisationnel.