Investissement de 15 M$ à la Résidence Ste-Famille de Trois-Rivières

M. Guy Dion, promoteur immobilier et propriétaire de la Résidence Ste-Famille, est heureux d’annoncer l’agrandissement de la résidence pour aînés, située au 60 rue Perreault dans le secteur Cap-de-la-Madeleine, à Trois-Rivières. L’investissement de plus de 15 M$ de dollars permettra de répondre aux besoins d’hébergement dans le secteur et de créer une cinquantaine d’emplois.



« Cette deuxième phase est un prolongement du bâtiment existant. Nous souhaitons développer un concept innovateur et évolutif qui répondra aux besoins d'aujourd'hui et de demain de notre clientèle », a affirmé M. Guy Dion, propriétaire de la Résidence Ste-Famille.



NOUVELLE OFFRE D’HÉBERGEMENT

La Résidence Ste-Famille compte présentement 74 unités pour personnes autonomes et semi-autonomes. Le prolongement du bâtiment comprendra 134 nouvelles unités de logement sur six étages, permettant d’offrir une gamme de services et d’assistance évolutive aux personnes en perte d’autonomie ou avec des troubles cognitifs. Le projet offrira des appartements adaptés qui pourront convenir à tout type de besoin. On y retrouvera des unités de soins spécialisés sur les trois premiers étages. Plus de 40 % de l’agrandissement sera dédié aux espaces de vie. Ainsi, on y retrouvera une grande salle à manger au 4e étage, des salons et balcons communautaires sur chaque étage ainsi qu’une terrasse sur le toit avec jardin communautaire au 5e étage, le tout, avec vue sur la rivière St- Maurice. De plus, au premier étage, les résidents profiteront d’une promenade avec vue sur la cour intérieure donnant sur des espaces de services dont : une pharmacie, un salon de coiffure et des services médicaux. Une chapelle, une bibliothèque et différentes salles, entre autres, de conditionnement physique, de réception et de cinéma seront également aménagées. À l’extérieur, une cour intérieure et un jardin privé seront réservés aux résidents et à leur famille. La résidence, située aux abords de la rivière St-Maurice, sera en mesure d’accueillir la nouvelle clientèle dès l’automne 2018.



NOUVEAUTÉS POUR LES VISITEURS

Le projet prévoit également l’aménagement d’une suite pour les invités voulant séjourner à la résidence. De plus, une salle à manger pouvant accueillir 200 personnes comprendra également un salon privé comptant 24 places, où il sera possible pour les résidents de recevoir leurs invités et partager un repas en privé.



ACCUEIL DES CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES

M. Dion et son équipe sont heureux d’accueillir trois congrégations religieuses de Trois-Rivières, soient les Filles de Jésus, les Ursulines et les Carmélites. Forts de leur expérience de près de 25 ans dans le domaine des résidences pour ainés et à la suite d’un processus de sélection rigoureux, M. Dion et son équipe ont été choisis par les communautés pour l’hébergement de leurs membres. C’est donc avec honneur que les membres de l’équipe de la Résidence Ste-Famille accueilleront ces femmes de la région qui ont façonné le Québec depuis plus de 300 ans.



LE PROJET DE CONSTRUCTION

L‘agrandissement de la Résidence Ste-Famille sera la première résidence à Trois-Rivières érigée et conforme au nouveau code du bâtiment. La résidence sera incombustible et entièrement munie de gicleurs. Construit à la fine pointe de la technologie, l’édifice sera pourvu de systèmes d’économie d’énergie, il sera informatisé et pourvu d’un système de contrôle d’accès à puce afin d’assurer la sécurité des résidents.



L’agrandissement, à l’architecture contemporaine, a été conçu par Louis Morissette, architecte réputé en matière de résidence pour ainés. La construction, quant à elle, sera assurée par l’équipe de l’entrepreneur général Christian Arbour, cofondateur des Entreprises Christian Arbour inc., qui compte déjà à son actif la réalisation de nombreuses constructions dans le domaine des résidences pour ainés.



À PROPOS DE L’ÉQUIPE ET DE SA PHILOSOPHIE

La Résidence Ste-Famille fonde sa raison d’être sur la réponse aux besoins « des gens qui nous habitent ». Le respect, l’entraide, faire la différence et la famille sont les piliers qui gouvernent au quotidien les gestes de l’organisation dans l’accomplissement de sa mission; celle d’offrir les meilleures conditions d’hébergement afin de maintenir le plus longtemps possible l’autonomie de la personne.



Ayant la volonté de compléter son offre de service depuis plusieurs années, l’équipe de M. Dion sera très bientôt en mesure de concrétiser la vision qu’elle a toujours eue pour la Résidence Ste-Famille : créer un milieu de vie évolutif et flexible qui pourra aussi héberger les personnes atteintes de troubles cognitifs ou physiques nécessitant plus de soins et d’assistance.



Le bureau de location ouvrira ses portes le 12 octobre prochain, sur le site du Domaine Ste-Famille. Les personnes intéressées sont invitées à téléphoner dès aujourd’hui à la Résidence Ste-Famille pour prendre rendez-vous.