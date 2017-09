Centre d’affaires IDE Trois-Rivières : Des locaux abordables pour les entreprises en démarrage

C’est à l’occasion d’un événement de réseautage avec une cinquantaine d’entrepreneurs en démarrage qu’Innovation et Développement économique Trois-Rivières (IDE Trois-Rivières) a annoncé la création du Centre d’affaires IDE Trois-Rivières, dédié aux jeunes entreprises. Des locaux à faibles coûts seront disponibles aux 2e et 3e étages de l’édifice François-Nobert dès novembre.



La Ville de Trois-Rivières met à la disposition d’IDE Trois-Rivières ces deux étages pour les transformer en centre d’affaires. Une vingtaine de locaux seront disponibles en formule clés en main comprenant le mobilier, l’Internet et la téléphonie IP. Une salle de conférence et une salle à manger seront à la disposition des locataires.



« Pour un entrepreneur en démarrage ou un travailleur autonome, le loyer est une dépense importante. En s’installant au Centre d’affaires IDE Trois-Rivières, il bénéficiera d’un bureau à partir de 95 $. De plus, il pourra côtoyer quotidiennement d’autres jeunes entrepreneurs », souligne Mario De Tilly, directeur général d’IDE Trois-Rivières.



Également, le Fonds communautaire d’emprunt de la Mauricie (FCEM) déplacera ses bureaux au 3e étage du centre d’affaires, une ressource supplémentaire pour les locataires.



Tous les travaux de rénovation à l’intérieur du bâtiment seront effectués par des entreprises qui ont été accompagnées par IDE Trois-Rivières dans leur démarrage. Les rénovations débuteront sous peu et l’ouverture officielle est prévue au début novembre.



Les entrepreneurs intéressés par les locaux peuvent communiquer avec Richard Goyette ou Boris Tellier au 819 374-4061.