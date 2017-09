Une nouvelle collaboration avec la Démarche des premiers quartiers de Trois-Rivières

La Société de développement commercial (SDC) du centre-ville de Trois-Rivières est fière d’annoncer une nouvelle entente de collaboration avec la Démarche des premiers quartiers de Trois-Rivières qui permettra une meilleure diffusion de l’offre commerciale du centre-ville aux résidents.



Selon l’étude de mix commercial du groupe Altus commandée par la Ville de Trois-Rivières cet hiver, 91 % des résidents des premiers quartiers fréquentent les commerces du centre-ville. « Les résidents du centre-ville consomment déjà au centre-ville. Ils sont à proximité, alors il va de soi qu’on veut travailler avec les organisations en place pour mieux faire connaître nos établissements », d’expliquer Patrick Dupuis, président de la SDC. En effet, la clientèle résidentielle est présente à l’année, contrairement aux touristes dont l’achalandage est fortement concentré durant la période estivale. En solidifiant cette base, la SDC espère renforcir la clientèle courante des commerçants.



La proximité, mais aussi la grande diversité de l’offre, particulièrement dans le secteur de la restauration, sont les raisons pour lesquelles les résidents des premiers quartiers fréquentent le centre-ville avec assiduité. « Pour nous, il est essentiel de travailler en collaboration avec les organisations déjà existantes sur le territoire des premiers quartiers afin d’assurer l’amélioration de la qualité de vie des citoyens et ce, sur les plans social, économique, environnemental et culturel. La collaboration avec la SDC nous permettra de faire connaître davantage l’offre de services du centre-ville, par exemple les commerces, les restaurants et même, les activités offertes en cours d’année », mentionne Caroline Guay, coordonnatrice de la Démarche des premiers quartiers.



Dès l’automne, la SDC développera du contenu exclusif et personnalisé pour les résidents des premiers quartiers, contenu qui sera diffusé dans le bulletin de la Démarche, ainsi que sur leurs diverses plateformes.