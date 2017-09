Le marché éphémère Etsy : fait au québec revient à Trois-Rivières pour une deuxième édition

Le samedi 23 septembre prochain, les amateurs d’achat local pourront une fois de plus mettre à leur calendrier l’incontournable événement annuel Etsy : Fait au Québec. Lors de cette journée, pas moins de neuf villes du Québec, dont Trois-Rivières, tiendront simultanément des marchés éphémères où l’art local et le fait main seront à l’honneur. Au Centre-du-Québec et en Mauricie, l’évènement aura lieu au Musée québécois de culture populaire situé au 200, rue Laviolette à Trois-Rivières, le samedi 23 et le dimanche 24 septembre de 10 h à 17 h. Plus de détails peuvent être trouvés sur www.etsy.ca/faitauquebec.

L’événement est l’occasion rêvée de découvrir qui sont les talentueux artisans de la région qui se cachent derrière ces boutiques virtuelles Etsy, ou pour tout simplement faire le plein d’accessoires mode et déco conçus par des créateurs locaux. Suite au succès de l’an dernier, l’évènement accueillera cette année plus de 60 artisans, soit le double de l’édition précédente, et se déroulera sur deux étages. En plus de pouvoir profiter d’une zone familiale, les visiteurs auront aussi l’occasion d’assister à une des formations Etsy 101, dispensées tout au long de la fin de semaine et expliquant comment ouvrir sa propre boutique Etsy, et d’obtenir des rabais exclusifs de la part de plusieurs commerçants du centre-ville de Trois-Rivières.

« Après le succès qu’a connu notre édition de l’an passé, nous nous devions d’augmenter notre capacité d’accueil! Nous en avons aussi profité pour ajouter une belle panoplie d’activités », commente Stéphanie Miller, capitaine de l’équipe Etsy Centre-du-Québec-Mauricie qui organise l’évènement. « La mission de l’évènement reste cependant toujours la même, c’est-à-dire faire en sorte que les gens du Centre-du-Québec et de la Mauricie puissent venir encourager, mais surtout échanger avec les merveilleux artisans qui se trouvent dans leur région! »

Les évènements Etsy : Fait au Québec sont organisés par les équipes Etsy des régions concernées, qui comportent toutes un capitaine ainsi que des leaders en charge de l’organisation. Les équipes Etsy sont des groupes d’artisans auto-organisés partageant la vision d’Etsy, et qui organisent des activités célébrant le fait main à l’intérieur de leur localité. Au Centre-du-Québec et en Mauricie, l’évènement est piloté par l’équipe Etsy Centre-du-Québec-Mauricie, dont la capitaine est Stéphanie Miller et la leader, Mariane Thiffault.

Fait au Canada

Etsy : Fait au Québec est le volet québécois de l’événement pancanadien Etsy Fait au Canada. Le 23 septembre prochain, c’est plus de 39 communautés à travers le pays qui prendront part à cet événement et rendront accessible, dans des marchés éphémères, le meilleur d’Etsy. Après l’édition Fait au Canada de 2014, l’événement a changé de nom au Québec pour Etsy : Fait au Québec afin de mieux représenter l’unicité de la culture et des créateurs québécois.