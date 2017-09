Quartier Le Citadin accueillera l’équipe d’ingénierie Stantec dans ses locaux

C’est avec un grand plaisir que les promoteurs immobiliers Odacité Immobilier inc., en collaboration avec l’entreprise trifluvienne Edgaroma, annoncent l’arrivée de la firme d’ingénierie Stantec (www.stantec.ca) dans leur nouveau complexe commercial dès l’automne prochain. Le complexe, ouvert il y a quelques semaines, regroupe également la Clinique de santé M, la pharmacie Familiprix et le Dollarama.



Les nouveaux bureaux de Stantec à Trois-Rivières, qui accueilleront plus de 50 employés, seront situés au deuxième étage du complexe et occuperont une superficie de 10 000 pieds carrés. Le bâtiment sera donc occupé au maximum de sa capacité une fois les bureaux aménagés. Stantec est l’une des plus importantes firmes de conception au monde et réunit 22 000 ingénieurs et professionnels œuvrant dans les domaines du bâtiment, de l’énergie, de l’environnement, de l’eau et des infrastructures.



« Nous sommes très heureux d’accueillir une firme de renom mondial au sein de notre offre commerciale. Nous avons toujours envisagé un quartier urbain où les gens peuvent y vivre, travailler et magasiner, d’où provient l’inspiration pour le nom de notre site, QUARTIER LE CITADIN », affirme M. Steve Richard, président d’Odacité.



« Les nouveaux bureaux auront un ton innovateur avec un design de haute qualité tout comme les commerces actuels situés sur le site. Les travaux sont prévus pour débuter d’ici les prochains jours et seront réalisés par Le Groupe Drumco Construction, entrepreneur général (www.drumco.ca) », renchérit M. Dany Chabot, viceprésident d’Odacité.



Quant au Quartier Le Citadin, il continuera de se développer par phase et d’autres bâtiments seront érigés afin d’accueillir plus de commerces, de services de proximité et de bureaux. Plus d’informations seront dévoilées au cours des prochains mois. Restez à l’affût!