IGA des Chenaux famille Paquette à Trois-Rivières : un nouveau magasin prêt à vous faire vivre le plaisir de mieux manger

C’est avec fierté que la famille Paquette et son équipe ont souligné mercredi dernier dans une ambiance festive l’ouverture officielle de leur magasin situé au 6600, rue des Alpes, à Trois-Rivières.

À la suite d’un investissement de 15 millions de dollars, l’équipe de ce nouveau magasin est heureuse d’accueillir ses clients dans un établissement des plus spacieux et modernes, d’une superficie de 40 000 pieds carrés. Ce nouveau commerce d’alimentation a permis de créer près d’une centaine d’emplois dans la région. C’est après plus de 6 ans de travail acharné que Michel Paquette, propriétaire et maître d’œuvre de ce projet, a pu offrir ce second supermarché à la population.

Une multitude de services

C’est dans une atmosphère de marché public que les consommateurs sont accueillis dans le rayon des fruits et légumes. On trouve aussi une grande variété de produits dans le rayon du prêt-à-manger; une charcuterie; une boulangerie; un coin bistro avec wifi gratuit ainsi qu’une poissonnerie, sans oublier la section des produits en vrac et celle des produits naturels, biologiques et sans gluten. Le magasin propose également une grande sélection de vins du Québec et de bières de microbrasseries. Il sera même possible pour la clientèle de louer le bistro pour y tenir un événement ou des réunions lorsqu’elle fait appel au service de traiteur.

Un souci environnemental

Le magasin IGA des Chenaux famille Paquette comporte bien entendu un volet environnemental qui reflète l’engagement de l’ensemble des magasins IGA. Mentionnons notamment le passage à un système de réfrigération au CO2 ainsi que l’ajout d’une salle de gestion des matières résiduelles (GMR) qui permettra de recycler et de valoriser les cartons, les métaux, le plastique, le gras et les os, les huiles de caisson et les matières compostables.



Expérience 2.0 : même équipe, même excellent service

Les clients peuvent utiliser le service d’épicerie en ligne et bénéficier des offres, des produits et de la même qualité qu’en magasin. Les consommateurs n’ont qu’à choisir entre le service de livraison ou la collecte en magasin.

Le plaisir de mieux manger, un mouvement d’envergure

Les équipes et marchands IGA croient fermement que mieux manger peut être bon, simple et abordable. Toute la famille IGA s’est donc ralliée à cette cause : employés, marchands, fournisseurs, sans oublier les ambassadeurs passionnés de bonne bouffe que sont Josée di Stasio, Christian Bégin et Stefano Faita. Plus que jamais, IGA poursuit sa mission d’aider les Québécois à découvrir de nouvelles saveurs, choisir plus de produits d’ici, manger plus sainement et cuisiner davantage.