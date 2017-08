Le ministre Champagne inaugure le début des activités sur le terminal 13 du Port de Trois-Rivières

Le ministre du Commerce international et député de Saint-Maurice–Champlain, l’honorable François-Philippe Champagne, Mme Danielle St-Amand, présidente du conseil de l’Administration portuaire de Trois-Rivières (APTR), M. Gaétan Boivin, président-directeur général de l’APTR et M. Marc Paquin, président de Groupe Somavrac ont inauguré hier le terminal 13 du port de Trois-Rivières.



Ayant nécessité des investissements de 25 M$, dont 12,5 M$ provenant du gouvernement du Canada, le terminal 13 procure aux clients une infrastructure de premier ordre facilitant l’importation et l’exportation d’une large gamme de produits. Il s’agit en effet d’une infrastructure polyvalente d’une superficie d’environ 23 000 mètres carrés, ce terminal possède deux postes d’amarrage. Il est aussi très bien desservi par rail et par route.



Gaétan Boivin a précisé : « C’est avec fierté que nous procédons aujourd’hui à l’inauguration du terminal 13. Il s’agit de la pièce de résistance du plan Cap sur 2020 et nous sommes très heureux d’offrir une infrastructure moderne et polyvalente aux entreprises de la Mauricie, du Québec et du Canada afin de leur faciliter l’accès aux marchés extérieurs. »



Le terminal 13 sera exploité par Somavrac, une entreprise qui a littéralement vu le jour sur les quais du port de Trois-Rivières en 1963 et qui est aujourd’hui l’un des principaux manutentionnaires dans l’est du Canada. M. Marc Paquin a déclaré : « Les installations du terminal 13 nous permettent de mieux répondre aux besoins spécifiques de nos clients. Nous pouvons ainsi leur offrir des services à valeur ajouté, de même que des solutions innovantes afin d’optimiser notre productivité. »



« Les ports canadiens, comme celui de Trois-Rivières, jouent un rôle indispensable dans la croissance de notre économie, en facilitant la circulation rapide et efficace des biens partout en Amérique du Nord et dans le monde. Le gouvernement du Canada s’efforce de renforcer les liens commerciaux du Canada avec l’ensemble de ses partenaires commerciaux, en encourageant les petites et moyennes entreprises à tirer parti des débouchés que nous créons à l’étranger grâce à nos accords de libre-échange tels que l’Accord économique et commercial global (AECG) avec l’Union européenne. » a affirmé François-Philippe Champagne, ministre du Commerce international.



Au cours des dernières années, le Port a réalisé un important plan de modernisation de ses infrastructures. Outre la construction du terminal 13 et le prolongement du 10 présentement en cours, ce plan comprenait la construction des hangars 9, 15, 16, 24 et 25, l’aménagement des aires d’entreposage extérieur 9, 10 et 11, la mise à niveau et l’augmentation de la capacité de son réseau ferroviaire, l’amélioration du réseau routier, l’établissement d’un périmètre sécurisé et la mise en place de la guérite principale et de la guérite secondaire. À cela se sont ajoutés l’aménagement du parc Hector-Louis-Langevin et de nombreux espaces verts. Ce sont 131,6 M$ qui ont été investis dans la dernière décennie. Ces investissements sont répartis entre l’APTR : 49 M$, le gouvernement du Canada : 22,2 M$, le gouvernement du Québec : 8,2 M$ et le secteur privé : 52,2 M$.