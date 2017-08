À la recherche du meilleur de l’agriculture et de l’agroalimentaire Mauricien!

C’est le 12 avril 2018 qu’aura lieu la cinquième édition du Gala Gens de Terre & Saveurs, organisée par la Fédération de l’UPA Mauricie, en collaboration avec Desjardins Entreprises. Pour cette occasion, les organisateurs sont à la recherche d’entrepreneurs exemplaires dans les domaines agricoles et agroalimentaires qui se démarquent notamment grâce à leurs projets novateurs, le succès de leur entreprise ou leurs qualités exceptionnelles.



ENTREPRENEURS RECHERCHÉS

Les catégories en nomination lors de la prochaine édition sont : Nouvelle entreprise, Agrotourisme, Agrotransformateur et Restaurateur ou traiteur. Ces entrepreneurs peuvent soumettre leur propre candidature, ou ceux-ci peuvent être référés par des clients, partenaires ou connaissances à l’aide d’un court formulaire sur le site web www.mauricie.upa.qc.ca/gala avant le 22 septembre.



À ces quatre catégories s’ajoutent huit lauréats qui seront choisis parmi leurs pairs au cours des prochaines semaines, soit Agricultrice et Agriculteur d’exception, Jeune entrepreneur de la relève, Famille agricole, ainsi que les employés des secteurs des Chenaux, de Haute-Mauricie, de Maskinongé et de Mékinac. Tous ces lauréats seront connus lors du Gala du 12 avril.



PLACE À LA NOUVEAUTÉ!

Pour son cinquième anniversaire, le Gala des Gens de Terre & Saveurs fait place à la nouveauté en présentant les finalistes locaux dans chacune de ces catégories lors d’un coquetel dinatoire qui aura lieu le 23 novembre à Shawinigan. Cet événement permettra de connaître les entreprises qui seront en nomination avant la tenue du grand rendez-vous régional, où sont attendues quelque 250 personnes.



À PROPOS DU GALA

Le Gala Gens de Terre & Saveurs est un événement annuel qui a pour objectif de souligner l’excellence des entreprises agricoles et agroalimentaires et les acteurs qui contribuent au dynamisme de ces secteurs d’activités économiques d’importance.



Né de la concertation des partenaires du milieu agricole et agroalimentaire de la Mauricie, le Gala Gens de Terre & Saveurs est organisé par l’UPA Mauricie et réalisé grâce au précieux soutien financier de Desjardins Entreprises ainsi que de nombreux autres partenaires. La réussite d’un tel événement ne serait d’ailleurs pas possible sans la collaboration des membres du comité organisateur.