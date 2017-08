Un nouveau partenariat pour favoriser la certification en développement durable des PME trifluviennes

La Fondation Trois-Rivières pour un développement durable, la Ville de Trois-Rivières et l’Université du Québec à Trois-Rivières annoncent un partenariat qui permettra d’accompagner les PME trifluviennes désireuses d’obtenir la certification en développement durable de la Ville de Trois-Rivières.



Dans le cadre de ce partenariat, les étudiants de premier cycle universitaire inscrits au cours de « Responsabilité sociale et gestion des parties prenantes des entreprises » réaliseront un diagnostic de développement durable qui permettra aux PME volontaires d’obtenir la certification si elles atteignent les cibles fixées par la Fondation TroisRivières pour un développement durable et par la Ville de Trois-Rivières. Cette implication directe des étudiants auprès des PME trifluviennes est une situation profitable pour tous : les étudiants peuvent mettre en pratique les notions apprises dans leurs cours tout en se rapprochant du milieu socio-économique trifluvien – les PME trifluviennes obtiennent un soutien gratuit de gestionnaire en devenir et participent ainsi à la formation des étudiants de l’UQTR – la Fondation Trois-Rivières pour un développement durable maximise les retombées de ses interventions – la Ville de TroisRivières voit sa certification valorisée par plusieurs acteurs économiques et sociaux.



Les entreprises trifluviennes intéressées par la certification peuvent entrer en contact avec la Fondation Trois-Rivières pour un développement durable afin d’obtenir un premier diagnostic à l’automne 2017 ou à l’hiver 2018.



Ce partenariat permettra à la Fondation Trois-Rivières pour un développement durable de poursuivre sa mission qui est de participer, réaliser et promouvoir des actions et des projets en développement durable à Trois-Rivières.



Sur la photo:

Diane Beaulieu, directrice par intérim à la Fondation Trois-Rivières pour un développement durable

François Labelle, directeur Institut de recherche sur les PME, à l’UQTR

Martin Magny, président de la Fondation Trois-Rivières pour un développement durable

Alissa André, en charge du marketing et des ventes chez Véhicules Électriques Simon-André