Des résultats au-delà des attentes: 11 ouvertures et 22 nouveaux emplois pour le centre-ville

Grâce à la trousse de bienvenue, la Société de développement commercial du centre-ville de Trois-Rivières (SDC) est heureuse d’annoncer que les résultats de son 2e trimestre dépassent les attentes. En comptant les fermetures et relocalisations, ce sont un total net de huit entreprises qui se sont installées au centre-ville au cours des trois derniers mois.



Une trousse de bienvenue bénéfique

En collaboration avec Innovation et développement économique Trois-Rivières et la Ville de Trois-Rivières, trois programmes avaient été lancés en décembre dernier, rassemblés en une trousse de bienvenue, pour inciter de nouveaux bureaux professionnels à s’établir au centre-ville. L’objectif fixé pour 2017 était d’accueillir sept nouvelles entreprises. « Nous sommes seulement au mois de juillet et près de vingt bureaux ont déjà profité de la trousse, c’est très positif et ça se fait déjà sentir dans les commerces et restaurants. Le programme incitatif à la location est majeur et on voit qu’il fait ses preuves », mentionne Mathieu Lahaye, directeur général de la SDC.



Le montant prévu au programme d’incitatif à la location de la Ville pour 2017 étant déjà épuisé, le conseil municipal a décidé de renflouer les coffres la semaine dernière pour terminer l’année. « C’est une très bonne nouvelle, nous allons pouvoir continuer nos efforts de prospection et attirer encore davantage de bureaux professionnels, ce qui amène un plus grand bassin d’employés qui dépensent au centre-ville », explique M. Lahaye. Si au 2e trimestre, ce sont 22 nouveaux emplois qui ont été créés, c’est un total de 108 employés qui ont bénéficié des gratuités offertes par les commerces et restaurants du centre-ville, le programme de la SDC inclus dans la trousse de bienvenue.



Un programme pour le secteur commercial

Malgré 11 ouvertures au 2e trimestre, on constate une hausse du taux de vacance commercial. Deux phénomènes expliquent la situation : la conversion d’espaces résidentiels en locaux commerciaux et la perte de commerces de grande superficie. « Le Presse Café, le St-Germain Bistro et le centre d’esthétique Nicole Légaré, ce sont de grandes superficies. Malgré l’ouverture d’autres commerces, ça joue tout de même sur le nombre de pieds carrés. Mais nous avons des commerces très dynamiques, on n’a qu’à penser aux dernières initiatives de la rue Notre-Dame, et c’est là-dessus qu’on veut miser », explique M. Lahaye.



À l’automne, la SDC mettra sur pied un fonds de soutien aux initiatives commerciales, un programme d’aide financière pour les commerces qui souhaitent développer des projets dans des domaines clés : commerce en ligne, économie numérique, formation du personnel, attractivité du commerce, etc. Ces priorités ont été établies dans le but de renforcer le positionnement du centre-ville comme pôle commercial distinctif caractérisé par une expérience unique aux consommateurs. Plus de détails viendront dans les mois à venir.