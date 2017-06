La saison des croisières est lancée !

Le coup d’envoi de la saison des croisières est donné alors que le premier gros navire, Insignia, accostera au port de Trois-Rivières le 19 juin prochain. Au total, 9 bateaux de croisières feront 24 escales à Trois-Rivières d’ici la mi-octobre. Un événement qui s’ajoute à la programmation et qui attirera certainement les foules est la venue des Grands voiliers dans le cadre du Rendez-vous 2017.



Près de 6 000 croisiéristes débarqueront à Trois-Rivières durant la saison. Les citoyens sont invités à venir les accueillir et admirer les navires de croisières tout au long de la saison.



Les Grands Voiliers

Six impressionnants voiliers feront escale à Trois-Rivières les 15 et 16 juillet prochain. C’est dans le cadre de la Course des grands voiliers du Rendez-vous 2017, soulignant le 150e anniversaire de la Confédération canadienne, que ces célébrations prennent place dans 35 ports canadiens.



Calendrier des escales



13 juin

Canada C3 (navire d’expédition)

25 passagers



19 juin

Insignia

684 passagers



15 juillet

MS Europa

400 passagers



9 septembre et 22 octobre

Silver Whisper

382 passagers



11 septembre

Seabourn Quest

450 passagers



2 octobre

Le Sapphire

706 passagers



4 et 11 octobre

Grande Mariner 88 passagers



7 octobre

MS Artania 1200 passagers



10 et 17 octobre

Grande Caribe

88 passagers



11, 13, 27 et 29 juin 23 et 25 juillet 24 et 26 août 9, 11, 28 et 30 septembre

Canadian Empress

66 passagers





Pour l’horaire complet et plus d’information sur les navires, vous pouvez consulter le www.tourismetroisrivieres.com, section Croisières.