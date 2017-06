Le niveau d’eau élevé permet à G3 d’établir un tonnage record lors du chargement d’un navire de grains

L’Administration portuaire de Trois-Rivières (APTR) tient à souligner l’exploit que vient d’accomplir l’entreprise G3. Le navire M/V Vega Rose a terminé le jeudi le 15 juin à 23 h 30 le chargement de 48 069 tonnes métriques de maïs de haute qualité à partir de son Terminal céréaliers de Trois-Rivières. Le record précédent à Trois-Rivières remontait à 2004, alors que le M/V St-Matthew avait chargé 41747 tonnes métriques. Ce record est particulièrement dû à la profondeur d’eau élevée cette année. Elle se situe à 12 mètres plutôt que 10,7 mètres, soit 1,2 mètres de plus que normalement. Également, la dimension du navire M/V Vega Rose représente la configuration idéale, ce qui a permis de maximiser la cargaison. Le navire charge depuis mardi du grain reçu de producteurs de la région. Il quittera le port à 11 h vendredi pour une traversée d’environ 10 jours à destination de l’Espagne.



Gaétan Boivin, président-directeur général de l’APTR explique que toutes les conditions étaient réunies afin de permettre ce nouveau record depuis 1936. « Avant de remplir un navire, il faut d’abord un acheteur intéressé à une grande quantité de grains et il faut que ce grain, le maïs dans ce cas-ci, soit suffisamment disponible chez les producteurs locaux pour approvisionner G3. Les installations portuaires doivent aussi avoir la capacité logistique de recevoir les camions transportant le maïs qui partira pour l’étranger. Pour remplir les cinq cales de ce navire, il aura fallu accueillir plus ou moins 1 300 camions dans une courte période de deux à trois semaines » a-t-il souligné.



Construit en 2007, ce navire vraquier de 189,9 mètres de longueur et de 32,26 mètres de largeur, a une capacité de charge de 55 711 tonnes métriques. Il bât pavillon panaméen, est opéré par la compagnie Fednav Intl et affrété par Bungee Intl. Pendant son séjour à Trois-Rivières, il est représenté par l’agence Navitrans Shipping Agencies Inc. Sa vingtaine de membres d’équipage sont de nationalité Indonésienne.