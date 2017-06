L’Hôpital vétérinaire Les Rivières inaugure de nouveaux locaux et le tout premier café canin Mordant

C’est aujourd’hui que les propriétaires de l’Hôpital vétérinaire Les Rivières, Dr Alexandre Burelle et Dr Denis Lefebvre, ont inauguré leur nouvel emplacement situé au 5845, boulevard des Chenaux. En plus des soins vétérinaires dispensés depuis plus de 20 ans, les propriétaires élargissent désormais leurs activités avec l’ouverture du tout premier café canin en Mauricie nommé Café Mordant. Les visites chez le vétérinaire n’auront jamais été aussi agréables!



Représentant un investissement de 1,8 M$, la nouvelle construction regroupe l’équipe actuelle de l’hôpital vétérinaire, soit cinq médecins vétérinaires et 10 employés du secteur technique et de soutien dans un édifice moderne de 6 800 pieds carrés.



L’hôpital vétérinaire qui y prend place propose une panoplie de services tels la vaccination, la stérilisation, les soins dentaires, le contrôle du poids ou encore la radiologie et la chirurgie afin de prendre bien soin des animaux de compagnie. Une nouvelle aire de jeu clôturée de 20 pieds par 20 pieds est proposée aux chiens qui utiliseront le service de pension (court et moyen terme). Membre du Réseau Accès Vet, l’entreprise propose la consultation à domicile, le service d’urgence 24 h sur 24 et sept jours sur sept. Elle peut également prendre soin des animaux exotiques tels que les lapins, les oiseaux, mais aussi les reptiles et les chinchillas, par exemple.



La nouvelle adresse du boulevard des Chenaux offre toujours l’accès à une boutique vétérinaire maintenant agrandie et regroupant divers produits spécialisés, qui font la renommée de l’hôpital. « On possède une aire de vente qui propose des produits de qualité. Notre personnel est renseigné et connait la marchandise qui convient à votre animal: c’est comme faire son épicerie avec une nutritionniste à ses côtés! », souligne Dr Alexandre Burelle, médecin vétérinaire et copropriétaire de l’Hôpital vétérinaire Les Rivières.



En idéation depuis près de deux ans, ce projet permet de consolider l’expertise de l’entreprise, de même qu’il contribue à l’économie locale. « Je suis heureux de préciser que la construction a mis à contribution des entreprises de Trois-Rivières et sa région : des plans initiaux en passant par le design et la construction. L’achat local est une valeur importante pour nous », soutient Dr Burelle.



UN TOUT PREMIER CAFÉ CANIN EN MAURICIE

Dans la foulée du déménagement, les copropriétaires en profitent pour ouvrir le Café Mordant, un premier en son genre en région. Situé sous le même toit que l’hôpital, l’endroit se veut un lieu de détente et de réseautage pour l’animal et son maître. Un barista est sur place afin d’offrir des boissons chaudes et des gâteries pour le client et son compagnon canin. Des repas froids provenant de marchands locaux sont aussi proposés dans une ambiance conviviale et accueillante.



« Il n’y a pas d’endroit de ce type en Mauricie, c’était pour nous l’occasion d’offrir une valeur ajoutée à notre clientèle. On voulait aussi sortir du cadre froid associé à l’hôpital et rendre l’expérience plus agréable pour l’animal et son maître », explique avec enthousiasme Dr Burelle.



En plus de sa gamme de services, l’Hôpital vétérinaire Les Rivières propose des formations en comportement canin, des conférences et un service de toilettage. « Tous les jours, nous voyons des patients qui ont des troubles de comportement. Nous prenons le temps d’expliquer aux gens la condition de leur animal et les options qui s’offrent à eux. Le dialogue et l’encadrement peuvent sauver des vies », ajoute Dr Burelle.



LE SOUTIEN D’UNE FONDATION

L’entreprise trifluvienne amasse aussi des fonds pour la Fondation Accès Vet. Depuis deux ans, ce sont 4000 $ qui ont été recueillis, des sommes qui servent à défrayer le coût de certains soins pour des clients aux prises avec des difficultés financières ou qui se trouvent dans des situations particulières. Cette année seulement, une vingtaine de famille ont bénéficié de soutien par le biais de cette fondation, et ce, grâce à des activités de financement impliquant le personnel dévoué de l’Hôpital vétérinaire Les Rivières et de l’Hôpital vétérinaire de Houssart, aussi membre du réseau Accès Vet et détenu par Dr Burelle et sa conjointe Dre Gervais St-Cyr.



En somme, l’Hôpital vétérinaire Les Rivières, c’est une approche humaine pour un service distingué. Pour plus de détails, il est possible de visiter la page Facebook de l’hôpital vétérinaire et du Café Mordant ou le site Internet.