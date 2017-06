La Mercerie de luxe se relocalise sur la rue des Forges

C’est aujourd’hui que la propriétaire de la Mercerie de luxe, madame Manon Giroux, a inauguré sa boutique nouvellement déménagée au 353, rue des Forges, au centre-ville de Trois-Rivières. Le commerce occupe une superficie de 2 000 pieds carrés.



Fondée en 1949, la Mercerie de luxe est une véritable institution dans le paysage trifluvien. Depuis plus de 65 ans, l’entreprise habille les hommes de la région et elle avait pignon sur rue sur la rue Fusey dans le secteur Cap-de-la-Madeleine. L’hiver dernier, la structure du bâtiment adjacent s’est effondrée ce qui a forcé la fermeture du commerce temporairement. Depuis, Mme Giroux a multiplié les démarches pour relocaliser son entreprise et rouvrir son commerce le plus rapidement possible.



« Je suis très heureuse d’avoir trouvé un endroit pour rouvrir la mercerie et ainsi servir notre clientèle nombreuse et fidèle. Je suis convaincue que le centreville est une excellente vitrine pour un commerce comme le nôtre. Nous sommes facilement accessibles et le centre-ville j ouit d’une belle clientèle d’affaires et plusieurs événements s’y tiennent l’été ce qui favorisera un achalandage important », exprime madame Manon Giroux, propriétaire de la Mercerie de luxe.



Que ce soit des agencements vestimentaires pour la clientèle d’affaires, un habit pour des événements uniques tels qu’une soirée de gala, un bal de finissant, une remise de prix, un mariage ou encore pour des vêtements de tous les jours, la Mercerie de luxe peut répondre aux besoins de la clientèle. Elle offre également une sélection de vêtements de nuits et un choix de souliers en magasin. Par ailleurs, les dames peuvent également être servies puisque depuis peu, l’entreprise a installé un nouveau département de vêtements et accessoires pour femmes. On y retrouve en magasin des produits de plusieurs marques reconnues pour tous les goûts.



SERVICE DE LOCATION

Les personnes qui le souhaitent peuvent se prévaloir du service de location de la mercerie. Lors d’événements majeurs comme un bal des finissants ou un mariage. « Notre équipe saura épauler la clientèle dans le choix de vêtements en location. Nous avons une vaste sélection de vêtements, de choix de couleurs et de choix de tissus pour donner l’éclat aux hommes dans les moments importants de leur vie », ajoute Mme Giroux.



STATIONNEMENT ACCESSIBLE

Il est possible pour la clientèle d’utiliser le stationnement situé à l’arrière du commerce, sur la rue St-Antoine. Par ailleurs, la Ville de Trois-Rivières offre les stationnements de rue gratuits les jeudis et les vendredis soir, à compter de 17 h, ainsi que les fins de semaine.



Pour en connaître davantage sur l’entreprise et les promotions en cours, il est possible de suivre la page Facebook.



Sur la photo:

M. Mario Dubord, ancien propriétaire et conseiller, Mme Manon Giroux, propriétaire de la Mercerie, M. Gilles Simard, conseiller et M. Mathieu Lahaye, directeur général de la SDC Centreville Trois-Rivières.