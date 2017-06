25 ans, ça se fête au Café Morgane!

Depuis le 21 Juin 1992, le petit Café Morgane au coin de Notre-Dame et des Forges a fait des petits et Café Morgane continue de faire partie du quotidien des gens. C’est dans un élan de joie que nous voulons souligner cet évènement et invitons notre clientèle et partenaires à faire partie de la fête.

Fondée le 21 Juin 1992 par Suzanne et Guy Marcotte, c’est en 2014 que l’entreprise a passé aux mains des deux hommes d’affaires Michel Dagenais et Brian Illick pour faire grandir cette entreprise bien de chez nous. Toujours dans le même esprit d’accueil et de produits de bon goût, l’équipe actuelle ne cesse d’innover pour satisfaire la clientèle et offrir du bien-être.

Pourquoi l’importance de fêter Café Morgane ?

Nous avions le goût de souligner le travail de toutes ces années, tous les Barista, les cadres et la clientèle qui ont passé les portes des CAFÉS. On pourrait dire que le Café Morgane a été et demeure un lieu magique dans le cœur des gens car c’est là que la signification du mot Morgane prend tout son sens : « JE SUIS MORGANE DE TOI! « Viens! Disait-on, nous allons te « morganer » une petite place à notre table, dans ce sens, y a-t-il une petite place pour moi dans ton cœur’’

Soyez donc parmi nous pour souligner ce moment important dans la vie d’une entreprise et célébrer ensemble :