Cogeco Connexion passe en mode 1GIG épatant

Plus que jamais engagée à offrir à ses clients une expérience exceptionnelle, Cogeco Connexion est heureuse d’annoncer le lancement de son service UltraFibre 1Gig, qui permettra à plusieurs milliers de ses clients de Trois-Rivières de profiter de vitesses qui atteindront jusqu’à 1 gigabit par seconde.



Cette annonce est le résultat d’une série d’investissements réalisés par Cogeco au cours des derniers mois pour mettre à niveau ses infrastructures. Désormais disponible dans différents secteurs de Trois-Rivières, Cogeco Connexion continuera d’étendre son offre ultra-haute vitesse en phases successives dans les marchés de l’Ontario et du Québec où elle est présente.



« Nous avons toujours fait des besoins de nos clients notre priorité absolue et le premier élément dont nous tenons compte dans notre processus de prise de décision. L’annonce d’aujourd’hui est une preuve de plus de notre engagement indéfectible envers la communauté de Trois-Rivières que nous sommes fiers de servir depuis 60 ans, et un témoignage de notre détermination à offrir à nos clients une expérience incomparable tout en leur permettant d’évoluer au rythme de la technologie », a déclaré Johanne Hinse, vice-présidente, Ventes marché consommateur et Relations avec les communautés.



« Dans un contexte où le divertissement en ligne connaît une croissance exponentielle et où il y a prolifération des appareils connectés, la demande pour des vitesses Internet et des capacités de transfert supérieures ne cesse d’augmenter chez nos clients », a expliqué Daniel Boisvert, vice-président, Marketing et Innovation. « L’annonce d’aujourd’hui s’inscrit dans notre volonté de toujours mieux répondre aux besoins changeants de nos clients et reflète notre engagement à leur offrir la meilleure expérience Internet qui soit grâce à notre service UltraFibre 1Gig. »



Cogeco Connexion lance ce service afin de se préparer pour la maison ultra-connectée du futur, forte d’un puissant réseau hybride fibre coaxial (HFC) constitué de 11 000 km linéaires de fibre s’étendant de Windsor, en Ontario, à Gaspé, au Québec.



« Nous sommes confiants qu’en poursuivant l’optimisation de notre réseau qui combine la technologie DOCSIS et la technologie de fibre jusqu’au domicile (FTTH)/EPON de Cogeco Connexion, nous serons largement en mesure d’offrir des vitesses bien supérieures à 1 gigabit», a affirmé Michel Blais, vice-président, Ingénierie et Opérations. « Tout en continuant d’utiliser nos réseaux comme leviers, nous entendons également suivre le rythme auquel





évolueront les besoins de nos clients. Nous ferons en sorte que nos clients aient accès à la bonne bande passante et au bon équipement, à la bonne technologie sans fil et au service qui leur permettront d’optimiser leur expérience en ligne. »