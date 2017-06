« Soirée de filles » s’en vient dans la région de Trois-Rivières

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que l’équipe de « Soirée de Filles » se prépare à présenter son populaire concept dans la région de Trois-Rivières, le vendredi 16 juin prochain, à l’Auberge Godefroy .



« Soirée de Filles » met en valeur l’entrepreneuriat féminin local dans le cadre du Salon de la Femme qui amorce la soirée, ou plus de 25 exposantes viennent présenter et offrir leurs produits et services auprès de plus de 200 femmes attendues!

La soirée aura comme thème « Bal en blanc » et se poursuit avec un souper formule banquet, présentation de la gagnante d’une métamorphose, musique d’une chanteuse-DJ, et plus de 5000,00$ à offrir à nos participantes en prix de présence.

Pour chacune des villes visitées, une femme de la région ayant besoin de support et de soutien est présentée et aidée. Pour l’édition de Trois-Rivières, « Soirée de Filles » a retenu l’histoire de Marie-Ève Ouellette, sa famille et leur petit Noah. Lors d’une opération à cœur ouvert, des tests génétiques ont démontrés que Noah est atteint d’un syndrome rare et génétique; Tellement rare que le syndrome n’a aucun nom. Depuis sa naissance, Noah n’évolue pas normalement. Il a un retard de développement global et un manque de tonus. Dès l’âge de 4 mois, le petit ange débutera des traitements de physiothérapie et ce, à chaque semaine. Par la suite s’ajoutent des rencontres en ergothérapie et en orthophonie. À 6 mois, une masse sur la glande thyroïde est découverte. De plus, les médecins découvrent que l’alimentation du petit lui cause des problèmes. Une nutritionniste s’ajoute au lot des spécialistes afin de surveiller l’alimentation du petit. Noah a réussi à marcher à l’âge de deux ans.



La situation financière du couple en souffre. Les déplacements entre Trois-Rivières et Ste-Justine sont difficiles. Le conjoint de Marie-Ève est le seul à subvenir aux besoins de la famille donc le temps de qualité tant en couple qu’en famille se fait rare. Pour soutenir cette cause « Soirée de Filles » a le privilège d’avoir l’appui d’un partenaire majeur soit L’Entrepôt RONA sous la direction générale de Monsieur Colin Mailloux. L’entreprise fera une annonce importante au cours de la soirée, une première dans le cadre de La Cause.



« Soirée de Filles » invite chaleureusement la femme d’affaires, la maman, l’étudiante, la grand-maman qui a envie de passer une soirée haute en couleur et en émotions à se joindre à nous. Nous vous demandons votre collaboration afin de faire connaître cet événement au plus grand nombre de femmes possibles en publiant ou diffusant l’information



En 2017, il nous reste quelques régions à visiter dont le Lac St-Jean, Terrebonne, Sherbrooke, Gatineau, sans oublier notre soirée Banquet de Noël à Montréal.





Événement : « Soirée de Filles »

Lieu : Auberge Godefroy, 17575 boul. Bécancour, Bécancour, QC G9H 1A5

Date : vendredi 16 juin 2017

Heure d’arrivée : 17h

Billets en vente au coût de 55$+tx au www.soireedefilles.com