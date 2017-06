Yves Beaudoin nommé vice-président, développement du CECI

Le président de la Société Immobilière G3R, monsieur Carl Gravel, est fier d’annoncer la nomination de monsieur Yves Beaudoin à titre de vice-président, développement du CECI pour la Société Immobilière G3R.



Président de l’entreprise IDEA Simplifico inc. qu’il a fondée en 2014, M. Beaudoin est également impliqué dans plusieurs projets à Trois-Rivières, dont le Centre d’événements et de congrès interactifs (CECI) depuis le tout début.



« Je suis fier d’annoncer la nomination de M. Beaudoin à titre de viceprésident, développement du CECI en appui à l’équipe de gestion du Delta Marriott Trois-Rivières. Notre projet d’envergure est entre bonnes mains et nous sommes à l’étape de lancer officiellement le travail de développement et des ventes du CECI » mentionne fièrement le président de la Société immobilière G3R, M. Carl Gravel.



« Je suis très heureux de cette nomination. Je travaille avec l’équipe de G3R depuis plusieurs mois et je suis à même de constater le dynamisme et la volonté de dépassement du groupe ainsi que de l’équipe de gestion du Delta Marriott Trois-Rivières. Mon objectif est de travailler de concert avec la communauté des affaires et les leaders du monde touristique de la région pour faire de la Mauricie LA destination d’affaires par excellence au Québec ! » ajoute M. Beaudoin.